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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 6813.67 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.5 مليار ريال لأكثر من 170 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 60.97 نقطة ليقفل عند مستوى 6813.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، وطباعة وتغليف، وفيبكو، والاستثمار، ومعدنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت الشرقية، والوطنية، وبترو رابغ، والسعودي الفرنسي، وأسمنت حائل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و8.44%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية وسيرا، والراجحي، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وبحر العرب، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 272.79 نقطة ليقفل عند مستوى 6546.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 44 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 735 ألف سهم تقاسمتها 1727 صفقة.

الأسهم السعودية الأسهم المتداولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 6813.67 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 60.97 نقطة ليقفل عند مستوى 6813.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، وطباعة وتغليف، وفيبكو، والاستثمار، ومعدنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت الشرقية، والوطنية، وبترو رابغ، والسعودي الفرنسي، وأسمنت حائل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و8.44%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية وسيرا، والراجحي، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وبحر العرب، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 272.79 نقطة ليقفل عند مستوى 6546.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 44 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 735 ألف سهم تقاسمتها 1727 صفقة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
02:27 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 6813.67 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.5 مليار ريال لأكثر من 170 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 60.97 نقطة ليقفل عند مستوى 6813.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، وطباعة وتغليف، وفيبكو، والاستثمار، ومعدنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت الشرقية، والوطنية، وبترو رابغ، والسعودي الفرنسي، وأسمنت حائل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و8.44%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية وسيرا، والراجحي، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وبحر العرب، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 272.79 نقطة ليقفل عند مستوى 6546.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 44 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 735 ألف سهم تقاسمتها 1727 صفقة.

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