بنك الرياض يُطلق حملته التمويلية الجديدة "امتلك سيارتك وأجّل دفعاتك"

تمكّن عملاءه من الحصول على سياراتهم المفضّلة دون دفعة أولى

أطلق بنك الرياض حملته التمويلية الجديدة ضمن برنامج التمويل التأجيري، والتي تمكّن عملاءه الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على سياراتهم المفضّلة دون دفعة أولى مع تأجيل أقساط أول ثلاثة أشهر، بموافقة فورية وهامش ربح تنافسي وتغطية تأمينية شاملة، يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2018م.

ومن مزايا العرض، توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع سرعة في التنفيذ، بمبلغ تمويل يصل إلى 500,000 ريال مع إمكانية التمويل حتى 3 مركبات، يأتي ذلك في سياق سعي البنك إلى تحقيق تطلعات عملائه بابتكار الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المميزة في سبيل توفير أرقى الخدمات وأفضلها.

ويعد بنك الرياض من البنوك الرائدة في مجال التمويل، إذ يعد الخيار الأول للباحثين عن حلول تمويلية ذات مزايا فريدة تلبي توقعاتهم وتتناسب مع احتياجاتهم، حيث أطلق أخيراً حملة #سهّلناها لحلول التمويل العقاري، والتي يقدم من خلالها حزمة واسعة من المزايا والحلول التمويلية التنافسية.