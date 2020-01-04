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بالصور.. مركز الجعدة الصحي يواصل تقديم خدماته العلاجية في حجة

مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 26 - 31 ديسمبر 2019م، 462 مستفيداً، وعيادة الباطنية 231 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 84 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 487 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 1,002 مراجع، فيما نفذت 10 أنشطة للتخلص من النفايات.


كما راجع قسم المختبر والأشعة 495 شخصاً، وصرفت الأدوية لـ 1,306 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 5 حالات، والإحالة الطبية 56 مستفيدًا.

من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر 2019م ضخ 220.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 294,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

اليمن محافظة حجة مركز الجعدة الصحي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤسسة طيبة للتنمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مركز الجعدة الصحي يواصل تقديم خدماته العلاجية في حجة
سبق

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 26 - 31 ديسمبر 2019م، 462 مستفيداً، وعيادة الباطنية 231 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 84 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 487 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 1,002 مراجع، فيما نفذت 10 أنشطة للتخلص من النفايات.


كما راجع قسم المختبر والأشعة 495 شخصاً، وصرفت الأدوية لـ 1,306 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 5 حالات، والإحالة الطبية 56 مستفيدًا.

من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر 2019م ضخ 220.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 294,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
04:46 PM

بالصور.. مركز الجعدة الصحي يواصل تقديم خدماته العلاجية في حجة

مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حجة
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واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 26 - 31 ديسمبر 2019م، 462 مستفيداً، وعيادة الباطنية 231 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 84 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 487 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 1,002 مراجع، فيما نفذت 10 أنشطة للتخلص من النفايات.


كما راجع قسم المختبر والأشعة 495 شخصاً، وصرفت الأدوية لـ 1,306 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 5 حالات، والإحالة الطبية 56 مستفيدًا.

من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر 2019م ضخ 220.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 294,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

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