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"الإسلامية" تكمل كافة الاستعدادات لتكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان للقرآن.. غداً

يشرف الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن المحلية والدولية كافة الاستعدادت لحفل تكريم الفائزين للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية في دورتها الثانية والعشرين لعام 1442هـ.

ويحضر حفل الافتتاح نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير والوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية بالوزارة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم غدٍ الجمعة الثامن عشر من شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1442هـ, وذلك بفندق الريتز كارلتون.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حفل تكريم الفائزين سيقام غداً بحضور أمير الرياض، وفيما يقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة على شرف حرم المقام الكريم الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين ــ يحفظها الله ــ في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت القادم الموافق التاسع عشر من شهر رمضان الجاري بفندق الريتز كارلتون بالرياض، حيث ستطبق الوزارة خلال الحفلين كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجحت في إقامة التصفياتها النهائية افتراضيًا بمشاركة( 131) متسابقًا ومتسابقة تأهلوا للتصفيات النهائية من أصل (4300) ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة السبعة، كما طبقت خلال الدورة الحالية نظام التحكيم الإلكتروني الذي يعد سابقة في تاريخ المسابقة لضمان عدالة التحكيم.

كما شاركت جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة في تهيئة مقار للمتسابقين المشاركين بالتصفيات النهائية والذين تم الاستماع لقراءتهم عبر الشبكة والتطبيقات الإلكترونية التي هيأتها الوزارة.

ونوهت الوزارة إلى فروع المسابقة هي فرع القراءات "حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة مع حسن رواية ودراية، والثاني حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملاً، والفرع الثالث حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد".

والفرع الرابع حفظ عشرين جزءًا مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، أما الفرع الأخير فهو استثنائي خاص بأبناء شهداء الواجب، وهو حفظ ثلاثة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، فيما جاء الفرع السابع وهو فرع القراءات، حيث تبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة ثلاثة ملايين ومائتين وأربع وثلاثين ألف ريال.

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"الإسلامية" تكمل كافة الاستعدادات لتكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان للقرآن.. غداً
سبق

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن المحلية والدولية كافة الاستعدادت لحفل تكريم الفائزين للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية في دورتها الثانية والعشرين لعام 1442هـ.

ويحضر حفل الافتتاح نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير والوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية بالوزارة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم غدٍ الجمعة الثامن عشر من شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1442هـ, وذلك بفندق الريتز كارلتون.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حفل تكريم الفائزين سيقام غداً بحضور أمير الرياض، وفيما يقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة على شرف حرم المقام الكريم الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين ــ يحفظها الله ــ في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت القادم الموافق التاسع عشر من شهر رمضان الجاري بفندق الريتز كارلتون بالرياض، حيث ستطبق الوزارة خلال الحفلين كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجحت في إقامة التصفياتها النهائية افتراضيًا بمشاركة( 131) متسابقًا ومتسابقة تأهلوا للتصفيات النهائية من أصل (4300) ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة السبعة، كما طبقت خلال الدورة الحالية نظام التحكيم الإلكتروني الذي يعد سابقة في تاريخ المسابقة لضمان عدالة التحكيم.

كما شاركت جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة في تهيئة مقار للمتسابقين المشاركين بالتصفيات النهائية والذين تم الاستماع لقراءتهم عبر الشبكة والتطبيقات الإلكترونية التي هيأتها الوزارة.

ونوهت الوزارة إلى فروع المسابقة هي فرع القراءات "حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة مع حسن رواية ودراية، والثاني حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملاً، والفرع الثالث حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد".

والفرع الرابع حفظ عشرين جزءًا مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، أما الفرع الأخير فهو استثنائي خاص بأبناء شهداء الواجب، وهو حفظ ثلاثة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، فيما جاء الفرع السابع وهو فرع القراءات، حيث تبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة ثلاثة ملايين ومائتين وأربع وثلاثين ألف ريال.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
04:53 PM

"الإسلامية" تكمل كافة الاستعدادات لتكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان للقرآن.. غداً

يشرف الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن المحلية والدولية كافة الاستعدادت لحفل تكريم الفائزين للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية في دورتها الثانية والعشرين لعام 1442هـ.

ويحضر حفل الافتتاح نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير والوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية بالوزارة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم غدٍ الجمعة الثامن عشر من شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1442هـ, وذلك بفندق الريتز كارلتون.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حفل تكريم الفائزين سيقام غداً بحضور أمير الرياض، وفيما يقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة على شرف حرم المقام الكريم الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين ــ يحفظها الله ــ في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت القادم الموافق التاسع عشر من شهر رمضان الجاري بفندق الريتز كارلتون بالرياض، حيث ستطبق الوزارة خلال الحفلين كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجحت في إقامة التصفياتها النهائية افتراضيًا بمشاركة( 131) متسابقًا ومتسابقة تأهلوا للتصفيات النهائية من أصل (4300) ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة السبعة، كما طبقت خلال الدورة الحالية نظام التحكيم الإلكتروني الذي يعد سابقة في تاريخ المسابقة لضمان عدالة التحكيم.

كما شاركت جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة في تهيئة مقار للمتسابقين المشاركين بالتصفيات النهائية والذين تم الاستماع لقراءتهم عبر الشبكة والتطبيقات الإلكترونية التي هيأتها الوزارة.

ونوهت الوزارة إلى فروع المسابقة هي فرع القراءات "حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة مع حسن رواية ودراية، والثاني حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملاً، والفرع الثالث حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد".

والفرع الرابع حفظ عشرين جزءًا مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، أما الفرع الأخير فهو استثنائي خاص بأبناء شهداء الواجب، وهو حفظ ثلاثة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، فيما جاء الفرع السابع وهو فرع القراءات، حيث تبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة ثلاثة ملايين ومائتين وأربع وثلاثين ألف ريال.

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