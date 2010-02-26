أمير مكة  ينيب "ابن بندر" بإدارة شؤون الإمارة خلال إجازته السنوية

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن صدور قرار أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، بإنابة الأمير عبدالله بن بندر بإدارة شؤون إمارة المنطقة.
ويأتي ذلك خلال فترة تمتع الأمير خالد الفيصل بإجازته السنوية.
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن صدور قرار أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، بإنابة الأمير عبدالله بن بندر بإدارة شؤون إمارة المنطقة.
ويأتي ذلك خلال فترة تمتع الأمير خالد الفيصل بإجازته السنوية.
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن صدور قرار أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، بإنابة الأمير عبدالله بن بندر بإدارة شؤون إمارة المنطقة.
ويأتي ذلك خلال فترة تمتع الأمير خالد الفيصل بإجازته السنوية.
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن صدور قرار أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، بإنابة الأمير عبدالله بن بندر بإدارة شؤون إمارة المنطقة.
ويأتي ذلك خلال فترة تمتع الأمير خالد الفيصل بإجازته السنوية.