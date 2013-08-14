أجواء الأربعاء حائرة بين الغبار والأمطار و#الإنذار_المبكر يفصلها بـ 9 تنبيهات

حالات مناخية متفاوتة تتواصل على مدار اليوم ما بين هطولات وأتربة وموجة حارة

استبقت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام #الإنذار_المبكر أجواء الأربعاء المتوقعة بتنبيه 9 مناطق من حالات مناخية متفاوتة تتواصل على مدار اليوم ما بين أمطار وغبار وموجة حارة.



والبداية من مكة المكرمة حيث صدر تنبيه من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية من الواحدة ظهراً حتى 9 مساءً وتشمل العاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وبحرة وعرفات ومنى ومزدلفة.



وفي تبوك تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني الرؤية من 12 ظهراً إلى السابعة مساء الأربعاء وتشمل الوجه وأملج وضباء.



أما الشرقية فقد صدر لها تنبيه مختلفة وهو تنبيه لموجة حارة مع رياح سطحية نشطة وتدني مدى الرؤية من 12 ظهراً وحتى السادسة مساءً يشمل الأحساء والجبيل والقطيف والنعيرية والحفر.



وفي المدينة المنورة أصدرت الأرصاد تنبيهاً لحالة رياح وأتربة مثارة مع تدني مدى الرؤية من الثانية ظهراً وحتى 8 مساء بالحناكية والعلا والمهد.



وفي الرياض صدر تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة من 11 صباحاً وحتى 8 مساء الأربعاء تشمل الخرج والدوادمي والعاصمة والوقيعية وحوطة بني تميم ووادي الدواسر.



أما في الباحة فقد أصدر الإنذار المبكر تنبيهاً لحالة أمطار مع رياح نشطة من 12 ظهراً وحتى التاسعة مساء اليوم تشمل الباحة والحجرة والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد وقلوة.



وفي نجران تنبيه لأتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة ورؤية متدنية من 2 ظهراً إلى 10 مساء تشمل بدر الجنوب وحبونا ونجران، أما في عسير فقد صدر تنبيه لأمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية وتدني الرؤية، وبرد وسيول من الواحدة ظهراً حتى 10 مساء بمعظم مدن المنطقة.



وأخيراً فقد صدر تنبيه لجازان من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية وبرد وسيول من الواحدة ظهراً حتى 9 مساء بمعظم مدن المنطقة.