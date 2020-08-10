النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جونسون": بريطانيا ستتحرك سريعاً للحجر على الوافدين في حال الخطر

الحكومة تعمل على استئناف نشر بيانات كورونا يومياً

ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن البلاد ستتحرك سريعاً لإعادة فرض شروط الحجر الصحي على الوافدين من دول معينة، إذا دعمت البيانات مثل هذا التحرك.

وقال المتحدث: "بإمكاننا التحرك سريعاً، وسنفعل ذلك إذا ارتأينا أن هناك خطراً يهدد الصحة العامة"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن بريطانيا تعمل على استئناف نشر حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يومياً، وأن من المقرر أن تنتهي مراجعة للمنهج المتبع في وقت لاحق من الأسبوع.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"جونسون": بريطانيا ستتحرك سريعاً للحجر على الوافدين في حال الخطر
سبق

ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن البلاد ستتحرك سريعاً لإعادة فرض شروط الحجر الصحي على الوافدين من دول معينة، إذا دعمت البيانات مثل هذا التحرك.

وقال المتحدث: "بإمكاننا التحرك سريعاً، وسنفعل ذلك إذا ارتأينا أن هناك خطراً يهدد الصحة العامة"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن بريطانيا تعمل على استئناف نشر حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يومياً، وأن من المقرر أن تنتهي مراجعة للمنهج المتبع في وقت لاحق من الأسبوع.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
05:35 PM

"جونسون": بريطانيا ستتحرك سريعاً للحجر على الوافدين في حال الخطر

الحكومة تعمل على استئناف نشر بيانات كورونا يومياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
778

ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن البلاد ستتحرك سريعاً لإعادة فرض شروط الحجر الصحي على الوافدين من دول معينة، إذا دعمت البيانات مثل هذا التحرك.

وقال المتحدث: "بإمكاننا التحرك سريعاً، وسنفعل ذلك إذا ارتأينا أن هناك خطراً يهدد الصحة العامة"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن بريطانيا تعمل على استئناف نشر حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يومياً، وأن من المقرر أن تنتهي مراجعة للمنهج المتبع في وقت لاحق من الأسبوع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,801
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,224
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,072
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,544

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة