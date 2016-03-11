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إعلان نتائج المرشحين لوظائف بجامعة تبوك.. و"سبق" تنشر الأسماء

على مقاعد إدارية وفنية وهندسية في المسابقة.. والمراجعة ابتداءً من الغد

أعلنت جامعة تبوك نتائج المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية والهندسية في المسابقة الوظيفية التي تم الإعلان عنها بتاريخ 06/01/1441 هـ ولمدة أسبوع.

وأوضحت الجامعة أن المراجعة ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 12/03/2020م، ولمدة أسبوعين وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم بمقر جامعة تبوك الفرع الرئيس طريق ضباء عمادة الموارد البشرية.

وأشارت إلى ضرورة اصطحاب أصول الوثائق التالية: الهوية الوطنية، مع نسخة منها، وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، والخبرات المسجلة عند التقديم إن وجدت.

وقالت الجامعة: إن المتقدمين والمتقدمات تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للوظائف المعلنة وفقاً لدرجات الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية مؤكدة أن من لم يحضر لمطابقة الوثائق المطلوبة خلال الفترة المذكورة سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

وتنشر "سبق" أسماء المرشحين وعددهم 30 مترشحاً:

أحمد عبدالرحمن أحمد مدخلي

سعد هليل مسلم العطوي

أحمد زائع باتل العنزي

رهف دخيل دليم المحمدي

أحمد عبدالهادي لباد العطوي

عمر صالح مزيد الرشيدي

ثامر خالد أحمد الامير

ناصر خالد محمد الجيزاني

عبدالمجيد طلق ردالله السلمي

مسعد مفرح خلف العنزي

سامح حبيب بشير المحيسن

مسلط صيتان شبيب العتيبي

أحمد سالم سليمان البلوي

منصور راضي عوض الدغماني

دخل الله صالح دخل الله المشعان

عبدالعزيز غانم خلف العنزي

فهد سليم مرعي العطوي

عبدالله غازي منصور الشمراني

عبدالرحمن غانم مطلق العنزي

مطرب عياد نازل العنزي

عادل عبدالله محمد العامري

عبدالعزيز عبدالروؤف عبدالقادر بديوي

سلطان حمود معتق البلوي

عبدالله محمد مغيصيب العطوي

يزن أنس حسن فلمبان

نايف صالح محمد العنزي

محمد إسماعيل رزيق العمري


عبدالعزيز عواد عويند البلوي

أحمد عبدالرحمن عبدالله الفوزان

فهد مبارك عبدالله الأحمري.

تبوك جامعة تبوك المسابقة الوظيفية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلان نتائج المرشحين لوظائف بجامعة تبوك.. و"سبق" تنشر الأسماء
سبق

أعلنت جامعة تبوك نتائج المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية والهندسية في المسابقة الوظيفية التي تم الإعلان عنها بتاريخ 06/01/1441 هـ ولمدة أسبوع.

وأوضحت الجامعة أن المراجعة ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 12/03/2020م، ولمدة أسبوعين وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم بمقر جامعة تبوك الفرع الرئيس طريق ضباء عمادة الموارد البشرية.

وأشارت إلى ضرورة اصطحاب أصول الوثائق التالية: الهوية الوطنية، مع نسخة منها، وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، والخبرات المسجلة عند التقديم إن وجدت.

وقالت الجامعة: إن المتقدمين والمتقدمات تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للوظائف المعلنة وفقاً لدرجات الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية مؤكدة أن من لم يحضر لمطابقة الوثائق المطلوبة خلال الفترة المذكورة سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

وتنشر "سبق" أسماء المرشحين وعددهم 30 مترشحاً:

أحمد عبدالرحمن أحمد مدخلي

سعد هليل مسلم العطوي

أحمد زائع باتل العنزي

رهف دخيل دليم المحمدي

أحمد عبدالهادي لباد العطوي

عمر صالح مزيد الرشيدي

ثامر خالد أحمد الامير

ناصر خالد محمد الجيزاني

عبدالمجيد طلق ردالله السلمي

مسعد مفرح خلف العنزي

سامح حبيب بشير المحيسن

مسلط صيتان شبيب العتيبي

أحمد سالم سليمان البلوي

منصور راضي عوض الدغماني

دخل الله صالح دخل الله المشعان

عبدالعزيز غانم خلف العنزي

فهد سليم مرعي العطوي

عبدالله غازي منصور الشمراني

عبدالرحمن غانم مطلق العنزي

مطرب عياد نازل العنزي

عادل عبدالله محمد العامري

عبدالعزيز عبدالروؤف عبدالقادر بديوي

سلطان حمود معتق البلوي

عبدالله محمد مغيصيب العطوي

يزن أنس حسن فلمبان

نايف صالح محمد العنزي

محمد إسماعيل رزيق العمري


عبدالعزيز عواد عويند البلوي

أحمد عبدالرحمن عبدالله الفوزان

فهد مبارك عبدالله الأحمري.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
12:29 AM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
01:08 AM

إعلان نتائج المرشحين لوظائف بجامعة تبوك.. و"سبق" تنشر الأسماء

على مقاعد إدارية وفنية وهندسية في المسابقة.. والمراجعة ابتداءً من الغد

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,271

أعلنت جامعة تبوك نتائج المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية والهندسية في المسابقة الوظيفية التي تم الإعلان عنها بتاريخ 06/01/1441 هـ ولمدة أسبوع.

وأوضحت الجامعة أن المراجعة ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 12/03/2020م، ولمدة أسبوعين وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم بمقر جامعة تبوك الفرع الرئيس طريق ضباء عمادة الموارد البشرية.

وأشارت إلى ضرورة اصطحاب أصول الوثائق التالية: الهوية الوطنية، مع نسخة منها، وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، والخبرات المسجلة عند التقديم إن وجدت.

وقالت الجامعة: إن المتقدمين والمتقدمات تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للوظائف المعلنة وفقاً لدرجات الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية مؤكدة أن من لم يحضر لمطابقة الوثائق المطلوبة خلال الفترة المذكورة سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

وتنشر "سبق" أسماء المرشحين وعددهم 30 مترشحاً:

أحمد عبدالرحمن أحمد مدخلي

سعد هليل مسلم العطوي

أحمد زائع باتل العنزي

رهف دخيل دليم المحمدي

أحمد عبدالهادي لباد العطوي

عمر صالح مزيد الرشيدي

ثامر خالد أحمد الامير

ناصر خالد محمد الجيزاني

عبدالمجيد طلق ردالله السلمي

مسعد مفرح خلف العنزي

سامح حبيب بشير المحيسن

مسلط صيتان شبيب العتيبي

أحمد سالم سليمان البلوي

منصور راضي عوض الدغماني

دخل الله صالح دخل الله المشعان

عبدالعزيز غانم خلف العنزي

فهد سليم مرعي العطوي

عبدالله غازي منصور الشمراني

عبدالرحمن غانم مطلق العنزي

مطرب عياد نازل العنزي

عادل عبدالله محمد العامري

عبدالعزيز عبدالروؤف عبدالقادر بديوي

سلطان حمود معتق البلوي

عبدالله محمد مغيصيب العطوي

يزن أنس حسن فلمبان

نايف صالح محمد العنزي

محمد إسماعيل رزيق العمري


عبدالعزيز عواد عويند البلوي

أحمد عبدالرحمن عبدالله الفوزان

فهد مبارك عبدالله الأحمري.

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