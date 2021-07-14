النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. "سقيا" توزع 205 آلاف عبوة مياه في عددٍ من المشروعات الخيرية

"آل مطلق" اطلع على برامج الجمعية وأشاد بدورها في خدمة المحتاجين

زار وفد من مجلس الإدارة في جمعية سقيا الماء بالرياض الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي للاطلاع على مناشط الجمعية حيث أطلعه الوفد على برامج وأهداف الجمعية وحث على دعمها والمساهمة في مشروعاتها.

واستعرض اللقاء تنفيذ الجمعية لعددٍ من المشروعات والشراكات المجتمعية، حيث تأسست جمعية سقيا في عام 02/ 07/ 1441وبتصريح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح وفد الجمعية أنها نفذت عددًا من المشروعات الخيرية والمشاركات والاتفاقيات مع عددٍ من الجهات الحكومية من ضمن مبادرات عديدة، منها تسليم جمعية البر 40000 عبوة ماء يتم توزيعها على المحتاجين والفقراء وتم عمل شراكات مع مستشفيات الرياض وتوزيع إجمالي 16000 عبوة ماء.

وقال إن الجمعية دعمت عددًا من المساجد والجوامع بعدد 46000 عبوة ماء ومن ضمن المبادرات سلمت جمعية البر 40000 عبوة ماء دعمًا للسلال الرمضانية، كما تعاون مع الجمعية ٣٠ متطوعًا بتوزيع 20000 عبوة ماء في أماكن متفرقة.

ودعت الجمعية الجميع للمساهمة في هذه المشروعات الاجتماعية التي يستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع عبر الرابط التالي :

المتجر الالكتروني : https://store.sogyaalma.org.sa

يُشار إلى أنه بلغ ما تم توزيعه في مدينة الرياض ما يقارب 205 آلاف عبوة ماء وذلك ضمن المشروعات التالية: سقيا المساجد، وسقيا الجهات الخيرية، وسقيا الصائمين، وسقيا المستشفيات، وسقيا الأماكن العامة، وسقيا المحتاجين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الرياض.. "سقيا" توزع 205 آلاف عبوة مياه في عددٍ من المشروعات الخيرية
سبق

زار وفد من مجلس الإدارة في جمعية سقيا الماء بالرياض الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي للاطلاع على مناشط الجمعية حيث أطلعه الوفد على برامج وأهداف الجمعية وحث على دعمها والمساهمة في مشروعاتها.

واستعرض اللقاء تنفيذ الجمعية لعددٍ من المشروعات والشراكات المجتمعية، حيث تأسست جمعية سقيا في عام 02/ 07/ 1441وبتصريح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح وفد الجمعية أنها نفذت عددًا من المشروعات الخيرية والمشاركات والاتفاقيات مع عددٍ من الجهات الحكومية من ضمن مبادرات عديدة، منها تسليم جمعية البر 40000 عبوة ماء يتم توزيعها على المحتاجين والفقراء وتم عمل شراكات مع مستشفيات الرياض وتوزيع إجمالي 16000 عبوة ماء.

وقال إن الجمعية دعمت عددًا من المساجد والجوامع بعدد 46000 عبوة ماء ومن ضمن المبادرات سلمت جمعية البر 40000 عبوة ماء دعمًا للسلال الرمضانية، كما تعاون مع الجمعية ٣٠ متطوعًا بتوزيع 20000 عبوة ماء في أماكن متفرقة.

ودعت الجمعية الجميع للمساهمة في هذه المشروعات الاجتماعية التي يستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع عبر الرابط التالي :

المتجر الالكتروني : https://store.sogyaalma.org.sa

يُشار إلى أنه بلغ ما تم توزيعه في مدينة الرياض ما يقارب 205 آلاف عبوة ماء وذلك ضمن المشروعات التالية: سقيا المساجد، وسقيا الجهات الخيرية، وسقيا الصائمين، وسقيا المستشفيات، وسقيا الأماكن العامة، وسقيا المحتاجين.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
10:05 PM

الرياض.. "سقيا" توزع 205 آلاف عبوة مياه في عددٍ من المشروعات الخيرية

"آل مطلق" اطلع على برامج الجمعية وأشاد بدورها في خدمة المحتاجين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
30

زار وفد من مجلس الإدارة في جمعية سقيا الماء بالرياض الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي للاطلاع على مناشط الجمعية حيث أطلعه الوفد على برامج وأهداف الجمعية وحث على دعمها والمساهمة في مشروعاتها.

واستعرض اللقاء تنفيذ الجمعية لعددٍ من المشروعات والشراكات المجتمعية، حيث تأسست جمعية سقيا في عام 02/ 07/ 1441وبتصريح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح وفد الجمعية أنها نفذت عددًا من المشروعات الخيرية والمشاركات والاتفاقيات مع عددٍ من الجهات الحكومية من ضمن مبادرات عديدة، منها تسليم جمعية البر 40000 عبوة ماء يتم توزيعها على المحتاجين والفقراء وتم عمل شراكات مع مستشفيات الرياض وتوزيع إجمالي 16000 عبوة ماء.

وقال إن الجمعية دعمت عددًا من المساجد والجوامع بعدد 46000 عبوة ماء ومن ضمن المبادرات سلمت جمعية البر 40000 عبوة ماء دعمًا للسلال الرمضانية، كما تعاون مع الجمعية ٣٠ متطوعًا بتوزيع 20000 عبوة ماء في أماكن متفرقة.

ودعت الجمعية الجميع للمساهمة في هذه المشروعات الاجتماعية التي يستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع عبر الرابط التالي :

المتجر الالكتروني : https://store.sogyaalma.org.sa

يُشار إلى أنه بلغ ما تم توزيعه في مدينة الرياض ما يقارب 205 آلاف عبوة ماء وذلك ضمن المشروعات التالية: سقيا المساجد، وسقيا الجهات الخيرية، وسقيا الصائمين، وسقيا المستشفيات، وسقيا الأماكن العامة، وسقيا المحتاجين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,890
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,831

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرین..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرین..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة