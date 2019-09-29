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شاهد.. انطلاق المعرض السعودي الصيني لتوظيف السعوديين 2019م بـ"جامعة سلطان"

يهدف لإطْلاع الخريجين على فرص العمل المتاحة بالشركات الصينية العاملة بالمملكة

تصوير عبدالله النحيط: نظّم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، "المعرض السعودي الصيني للتوظيف 2019م"، في نسخته الثانية، بالتعاون مع وزارتَي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية وسفارة جمهورية الصين الشعبية، ومؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، ومكتب الاتصالات للشركات الصينية العاملة بالمملكة، اليوم في مقر جامعة الأمير سلطان بالرياض.

ويهدف المعرض السعودي الصيني للتوظيف إلى إطْلاع الشباب السعودي من خريجي وخريجات الجامعات الصينية على فرص العمل المتاحة بالشركات الصينية العاملة في المملكة ضمن إطار الشراكة السعودية الصينية المتنامية، في ظل العلاقات السعودية الصينية؛ لأجل المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال إيجاد فرص عمل.

كما يهدف للاستغلال الأمثل لقدرات الخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات الصينية للعمل في الشركات الصينية بالمملكة؛ حيث يشكل إتقان اللغة الصينية ومعرفة الثقافة الصينية عوامل قوة لدى الخريجين للانخراط في بيئات العمل مع الصينيين، لاكتساب المعرفة والمهارات والخبرات الصينية ونقلها مستقبلًا. كما يهدف المعرض إلى التعريف بالشركات الصينية العاملة في المملكة، وفتح مجالات وآفاق جديدة لها. إضافةً إلى تشجيعها للمساهمة في التوطين والاستدامة.

افتتح المعرض الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة "تشن وي تشينغ"، بحضور مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، ونائب السفير الصيني "يين ليجون"، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين غازي الشهراني، والوكيل المساعد لتنمية فرص العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فهد بن سليمان البداح، ومدير عام شؤون الابتعاث بوزارة التعليم الدكتور علي المجول، ورئيس مكتب الاتصالات للشركات الصينية "لي شيهونغ"، وعدد من مسؤولي وزارتَي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، وأكثر من 800 خريج وخريجة من الجامعات الصينية، تسابقوا على أكثر من 250 وظيفة متاحة، توفرها أكثر من 14 شركة صينية مشاركة.

تضمنت الفعاليات المصاحبة للمعرض عدداً من البرامج التي قدّمتها مؤسسة "مسك" الخيرية؛ لهدف تطوير قدرات الباحثين والباحثات عن فرص العمل على اختيار الوسائل والأدوات المناسبة، التي تعينهم على الوصول إلى تلك الفرص الوظيفية، التي يطمحون إليها.

ويعدّ ذلك المعرض الرائد من مبادرات المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية؛ للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها، ومنها إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للشباب السعودي؛ لما تمثله الصين من ثقل سياسي واقتصادي عالمي؛ حيث ستتيح المبادرة الفرصة للشركات الصينية في اختيار الكوادر السعودية المؤهلة، التي تتناسب مع أنشطة تلك الشركات، كما ستتيح للطلاب الفرصة لاستثمار خبراتهم بالمجتمع واللغة والثقافة الصينية؛ لمد جسر التواصل الثقافي بين البلدين، ونقل صورة مشرفة للشباب السعودي في ميادين العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انطلاق المعرض السعودي الصيني لتوظيف السعوديين 2019م بـ"جامعة سلطان"
سبق

تصوير عبدالله النحيط: نظّم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، "المعرض السعودي الصيني للتوظيف 2019م"، في نسخته الثانية، بالتعاون مع وزارتَي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية وسفارة جمهورية الصين الشعبية، ومؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، ومكتب الاتصالات للشركات الصينية العاملة بالمملكة، اليوم في مقر جامعة الأمير سلطان بالرياض.

ويهدف المعرض السعودي الصيني للتوظيف إلى إطْلاع الشباب السعودي من خريجي وخريجات الجامعات الصينية على فرص العمل المتاحة بالشركات الصينية العاملة في المملكة ضمن إطار الشراكة السعودية الصينية المتنامية، في ظل العلاقات السعودية الصينية؛ لأجل المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال إيجاد فرص عمل.

كما يهدف للاستغلال الأمثل لقدرات الخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات الصينية للعمل في الشركات الصينية بالمملكة؛ حيث يشكل إتقان اللغة الصينية ومعرفة الثقافة الصينية عوامل قوة لدى الخريجين للانخراط في بيئات العمل مع الصينيين، لاكتساب المعرفة والمهارات والخبرات الصينية ونقلها مستقبلًا. كما يهدف المعرض إلى التعريف بالشركات الصينية العاملة في المملكة، وفتح مجالات وآفاق جديدة لها. إضافةً إلى تشجيعها للمساهمة في التوطين والاستدامة.

افتتح المعرض الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة "تشن وي تشينغ"، بحضور مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، ونائب السفير الصيني "يين ليجون"، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين غازي الشهراني، والوكيل المساعد لتنمية فرص العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فهد بن سليمان البداح، ومدير عام شؤون الابتعاث بوزارة التعليم الدكتور علي المجول، ورئيس مكتب الاتصالات للشركات الصينية "لي شيهونغ"، وعدد من مسؤولي وزارتَي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، وأكثر من 800 خريج وخريجة من الجامعات الصينية، تسابقوا على أكثر من 250 وظيفة متاحة، توفرها أكثر من 14 شركة صينية مشاركة.

تضمنت الفعاليات المصاحبة للمعرض عدداً من البرامج التي قدّمتها مؤسسة "مسك" الخيرية؛ لهدف تطوير قدرات الباحثين والباحثات عن فرص العمل على اختيار الوسائل والأدوات المناسبة، التي تعينهم على الوصول إلى تلك الفرص الوظيفية، التي يطمحون إليها.

ويعدّ ذلك المعرض الرائد من مبادرات المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية؛ للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها، ومنها إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للشباب السعودي؛ لما تمثله الصين من ثقل سياسي واقتصادي عالمي؛ حيث ستتيح المبادرة الفرصة للشركات الصينية في اختيار الكوادر السعودية المؤهلة، التي تتناسب مع أنشطة تلك الشركات، كما ستتيح للطلاب الفرصة لاستثمار خبراتهم بالمجتمع واللغة والثقافة الصينية؛ لمد جسر التواصل الثقافي بين البلدين، ونقل صورة مشرفة للشباب السعودي في ميادين العمل.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
06:49 PM

شاهد.. انطلاق المعرض السعودي الصيني لتوظيف السعوديين 2019م بـ"جامعة سلطان"

يهدف لإطْلاع الخريجين على فرص العمل المتاحة بالشركات الصينية العاملة بالمملكة

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عيسى الحربي - الرياض
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تصوير عبدالله النحيط: نظّم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، "المعرض السعودي الصيني للتوظيف 2019م"، في نسخته الثانية، بالتعاون مع وزارتَي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية وسفارة جمهورية الصين الشعبية، ومؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، ومكتب الاتصالات للشركات الصينية العاملة بالمملكة، اليوم في مقر جامعة الأمير سلطان بالرياض.

ويهدف المعرض السعودي الصيني للتوظيف إلى إطْلاع الشباب السعودي من خريجي وخريجات الجامعات الصينية على فرص العمل المتاحة بالشركات الصينية العاملة في المملكة ضمن إطار الشراكة السعودية الصينية المتنامية، في ظل العلاقات السعودية الصينية؛ لأجل المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال إيجاد فرص عمل.

كما يهدف للاستغلال الأمثل لقدرات الخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات الصينية للعمل في الشركات الصينية بالمملكة؛ حيث يشكل إتقان اللغة الصينية ومعرفة الثقافة الصينية عوامل قوة لدى الخريجين للانخراط في بيئات العمل مع الصينيين، لاكتساب المعرفة والمهارات والخبرات الصينية ونقلها مستقبلًا. كما يهدف المعرض إلى التعريف بالشركات الصينية العاملة في المملكة، وفتح مجالات وآفاق جديدة لها. إضافةً إلى تشجيعها للمساهمة في التوطين والاستدامة.

افتتح المعرض الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة "تشن وي تشينغ"، بحضور مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، ونائب السفير الصيني "يين ليجون"، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين غازي الشهراني، والوكيل المساعد لتنمية فرص العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فهد بن سليمان البداح، ومدير عام شؤون الابتعاث بوزارة التعليم الدكتور علي المجول، ورئيس مكتب الاتصالات للشركات الصينية "لي شيهونغ"، وعدد من مسؤولي وزارتَي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، وأكثر من 800 خريج وخريجة من الجامعات الصينية، تسابقوا على أكثر من 250 وظيفة متاحة، توفرها أكثر من 14 شركة صينية مشاركة.

تضمنت الفعاليات المصاحبة للمعرض عدداً من البرامج التي قدّمتها مؤسسة "مسك" الخيرية؛ لهدف تطوير قدرات الباحثين والباحثات عن فرص العمل على اختيار الوسائل والأدوات المناسبة، التي تعينهم على الوصول إلى تلك الفرص الوظيفية، التي يطمحون إليها.

ويعدّ ذلك المعرض الرائد من مبادرات المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية؛ للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها، ومنها إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للشباب السعودي؛ لما تمثله الصين من ثقل سياسي واقتصادي عالمي؛ حيث ستتيح المبادرة الفرصة للشركات الصينية في اختيار الكوادر السعودية المؤهلة، التي تتناسب مع أنشطة تلك الشركات، كما ستتيح للطلاب الفرصة لاستثمار خبراتهم بالمجتمع واللغة والثقافة الصينية؛ لمد جسر التواصل الثقافي بين البلدين، ونقل صورة مشرفة للشباب السعودي في ميادين العمل.

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