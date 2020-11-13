النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 441 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 454 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المعجب": خطاب خادم الحرمين رسّخ القيم والمبادئ الإسلامية

أشار إلى تأكيده المضي قدماً نحو الريادة الشاملة بين دول العالم

نوّه النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي ألقاه خلال افتتاحية أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والذي اتسم بتعزيز الثوابت الوطنية وترسيخ جذور العقيدة الوسطية والريادة العالمية على كل الأصعدة ورفاهية المواطن.

وقال "المعجب": الخطاب الملكي الكريم جاء في وقت حققت فيه المملكة العربية السعودية منزلة رفيعة، وحظيت بمكانة دولية مرموقة، قادت بها مجموعة العشرين بكل جدارة واقتدار في ظل ظروف دولية حرجة، وتعاملت مع جائحة كورونا بريادة عالمية فائقة أظهرت تعاملًا إنسانيًّا فريدًا، وأثبتت كفاءتها ونجاعتها الإيجابية، وعكست ما تمتلكه القيادة الرشيدة من حكمة وعمل دؤوب حققت تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية مستدامة تعود بالنفع الكبير على الوطن والمواطن.

وأشاد بما جاء في الخطاب الملكي الكريم من شمولية وعمق وشفافية تامة، أكد الملك من خلالها النهج الراسخ للمملكة وتمسكها بالشريعة الإسلامية عملًا ومنهجًا، وتعزيز أوجه العيش الكريم، وتمكين المرأة وتفعيل دورها ‏والقضاء على الفساد واجتثاث جذوره، وتحسين قطاع الإسكان وتطوير سوق الاستثمار والاقتصاد والخدمات ورفاهية المواطن؛ ‏راصدًا أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المعجب": خطاب خادم الحرمين رسّخ القيم والمبادئ الإسلامية
سبق

نوّه النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي ألقاه خلال افتتاحية أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والذي اتسم بتعزيز الثوابت الوطنية وترسيخ جذور العقيدة الوسطية والريادة العالمية على كل الأصعدة ورفاهية المواطن.

وقال "المعجب": الخطاب الملكي الكريم جاء في وقت حققت فيه المملكة العربية السعودية منزلة رفيعة، وحظيت بمكانة دولية مرموقة، قادت بها مجموعة العشرين بكل جدارة واقتدار في ظل ظروف دولية حرجة، وتعاملت مع جائحة كورونا بريادة عالمية فائقة أظهرت تعاملًا إنسانيًّا فريدًا، وأثبتت كفاءتها ونجاعتها الإيجابية، وعكست ما تمتلكه القيادة الرشيدة من حكمة وعمل دؤوب حققت تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية مستدامة تعود بالنفع الكبير على الوطن والمواطن.

وأشاد بما جاء في الخطاب الملكي الكريم من شمولية وعمق وشفافية تامة، أكد الملك من خلالها النهج الراسخ للمملكة وتمسكها بالشريعة الإسلامية عملًا ومنهجًا، وتعزيز أوجه العيش الكريم، وتمكين المرأة وتفعيل دورها ‏والقضاء على الفساد واجتثاث جذوره، وتحسين قطاع الإسكان وتطوير سوق الاستثمار والاقتصاد والخدمات ورفاهية المواطن؛ ‏راصدًا أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
04:11 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
06:18 PM

"المعجب": خطاب خادم الحرمين رسّخ القيم والمبادئ الإسلامية

أشار إلى تأكيده المضي قدماً نحو الريادة الشاملة بين دول العالم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
352

نوّه النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي ألقاه خلال افتتاحية أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والذي اتسم بتعزيز الثوابت الوطنية وترسيخ جذور العقيدة الوسطية والريادة العالمية على كل الأصعدة ورفاهية المواطن.

وقال "المعجب": الخطاب الملكي الكريم جاء في وقت حققت فيه المملكة العربية السعودية منزلة رفيعة، وحظيت بمكانة دولية مرموقة، قادت بها مجموعة العشرين بكل جدارة واقتدار في ظل ظروف دولية حرجة، وتعاملت مع جائحة كورونا بريادة عالمية فائقة أظهرت تعاملًا إنسانيًّا فريدًا، وأثبتت كفاءتها ونجاعتها الإيجابية، وعكست ما تمتلكه القيادة الرشيدة من حكمة وعمل دؤوب حققت تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية مستدامة تعود بالنفع الكبير على الوطن والمواطن.

وأشاد بما جاء في الخطاب الملكي الكريم من شمولية وعمق وشفافية تامة، أكد الملك من خلالها النهج الراسخ للمملكة وتمسكها بالشريعة الإسلامية عملًا ومنهجًا، وتعزيز أوجه العيش الكريم، وتمكين المرأة وتفعيل دورها ‏والقضاء على الفساد واجتثاث جذوره، وتحسين قطاع الإسكان وتطوير سوق الاستثمار والاقتصاد والخدمات ورفاهية المواطن؛ ‏راصدًا أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,770
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,021
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,280
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,231

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة