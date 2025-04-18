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"الأرصاد" تكشف حقيقة "طائرة تفريق السحب" في نجران

"القحطاني" لـ"سبق": الأدخنة تصدر عن محركات الطائرات

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، لـ"سبق"؛ أنه لا صحة إطلاقًا لتفريق السحب في منطقة نجران.

وأوضح حقيقة الصور المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ بقوله: هذه الأدخنة تصدر عن محركات الطائرات وتصبح تحت تأثير حرارة معينة؛ وبالتالي تتكثف هذه الأبخرة وتكون بهذا الشكل، ولا صحة إطلاقًا لكونها تعود إلى تفريق السحب كما يتم تناقله في وسائل التواصل.

وحذر "القحطاني" المواطنين من الشائعات المتداولة والمغلوطة ومجهولة المصادر، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات الحقيقية من المصادر الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تكشف حقيقة "طائرة تفريق السحب" في نجران
سبق

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، لـ"سبق"؛ أنه لا صحة إطلاقًا لتفريق السحب في منطقة نجران.

وأوضح حقيقة الصور المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ بقوله: هذه الأدخنة تصدر عن محركات الطائرات وتصبح تحت تأثير حرارة معينة؛ وبالتالي تتكثف هذه الأبخرة وتكون بهذا الشكل، ولا صحة إطلاقًا لكونها تعود إلى تفريق السحب كما يتم تناقله في وسائل التواصل.

وحذر "القحطاني" المواطنين من الشائعات المتداولة والمغلوطة ومجهولة المصادر، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات الحقيقية من المصادر الرسمية.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
03:44 PM

"الأرصاد" تكشف حقيقة "طائرة تفريق السحب" في نجران

"القحطاني" لـ"سبق": الأدخنة تصدر عن محركات الطائرات

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هادي آل كليب - نجران
16
18,398

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، لـ"سبق"؛ أنه لا صحة إطلاقًا لتفريق السحب في منطقة نجران.

وأوضح حقيقة الصور المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ بقوله: هذه الأدخنة تصدر عن محركات الطائرات وتصبح تحت تأثير حرارة معينة؛ وبالتالي تتكثف هذه الأبخرة وتكون بهذا الشكل، ولا صحة إطلاقًا لكونها تعود إلى تفريق السحب كما يتم تناقله في وسائل التواصل.

وحذر "القحطاني" المواطنين من الشائعات المتداولة والمغلوطة ومجهولة المصادر، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات الحقيقية من المصادر الرسمية.

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