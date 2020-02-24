النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محمد العمري وحداوي من الموسم المقبل

أعلن نادي الوحدة اليوم الاثنين تعاقده مع اللاعب محمد العمري، الظهير الأيسر في نادي الرائد، لمدة 3 سنوات بدءًا من الموسم المقبل.

ويبلغ العمري 28 عامًا، وبدأ مسيرته مع نادي الاتحاد قبل أن ينتقل إلى الرائد عام 2015.

وكان الوحدة قد أعلن قبل أيام تعاقده مع عبدالكريم القحطاني لاعب الفيحاء بدءًا من الموسم المقبل لمدة 3 سنوات.

محمد العمري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
محمد العمري وحداوي من الموسم المقبل
سبق

أعلن نادي الوحدة اليوم الاثنين تعاقده مع اللاعب محمد العمري، الظهير الأيسر في نادي الرائد، لمدة 3 سنوات بدءًا من الموسم المقبل.

ويبلغ العمري 28 عامًا، وبدأ مسيرته مع نادي الاتحاد قبل أن ينتقل إلى الرائد عام 2015.

وكان الوحدة قد أعلن قبل أيام تعاقده مع عبدالكريم القحطاني لاعب الفيحاء بدءًا من الموسم المقبل لمدة 3 سنوات.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:34 PM

محمد العمري وحداوي من الموسم المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,246

أعلن نادي الوحدة اليوم الاثنين تعاقده مع اللاعب محمد العمري، الظهير الأيسر في نادي الرائد، لمدة 3 سنوات بدءًا من الموسم المقبل.

ويبلغ العمري 28 عامًا، وبدأ مسيرته مع نادي الاتحاد قبل أن ينتقل إلى الرائد عام 2015.

وكان الوحدة قد أعلن قبل أيام تعاقده مع عبدالكريم القحطاني لاعب الفيحاء بدءًا من الموسم المقبل لمدة 3 سنوات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,790
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,145
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,592
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,902

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة