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مركز الملك سلمان يختتم حملتيه الطبيتين التطوعيتين لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان

إجراء 4,000 كشف طبي و400 عملية جراحية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملتيه الطبيتين التطوعيتين الأولى والثانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان.
وتم خلال الحملتين في مدينة كراتشي إجراء 4,000 كشف طبي و 400 عملية جراحية، وصرفت 400 نظارة طبية، وفي مدينة شيكاربور تم إجراء 4,500 كشف طبي و425 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وتم صرف 650 نظارة طبية.

تأتي الحملات المقدمة من المركز بهدف معالجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لذوي الدخل المحدود المصابين بأمراض العيون في عدد من الدول المحتاجة وفقًا للاتفاقية الموقعة مع مؤسسة البصر العالمية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة

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مركز الملك سلمان يختتم حملتيه الطبيتين التطوعيتين لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان
سبق

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملتيه الطبيتين التطوعيتين الأولى والثانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان.
وتم خلال الحملتين في مدينة كراتشي إجراء 4,000 كشف طبي و 400 عملية جراحية، وصرفت 400 نظارة طبية، وفي مدينة شيكاربور تم إجراء 4,500 كشف طبي و425 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وتم صرف 650 نظارة طبية.

تأتي الحملات المقدمة من المركز بهدف معالجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لذوي الدخل المحدود المصابين بأمراض العيون في عدد من الدول المحتاجة وفقًا للاتفاقية الموقعة مع مؤسسة البصر العالمية.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
06:22 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
06:21 AM

مركز الملك سلمان يختتم حملتيه الطبيتين التطوعيتين لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان

إجراء 4,000 كشف طبي و400 عملية جراحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - كراتشي
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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملتيه الطبيتين التطوعيتين الأولى والثانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان.
وتم خلال الحملتين في مدينة كراتشي إجراء 4,000 كشف طبي و 400 عملية جراحية، وصرفت 400 نظارة طبية، وفي مدينة شيكاربور تم إجراء 4,500 كشف طبي و425 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وتم صرف 650 نظارة طبية.

تأتي الحملات المقدمة من المركز بهدف معالجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لذوي الدخل المحدود المصابين بأمراض العيون في عدد من الدول المحتاجة وفقًا للاتفاقية الموقعة مع مؤسسة البصر العالمية.

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