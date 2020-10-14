النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جدا" وجمعية رأس المال الجريء توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

في ظل دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"

وقعت شركة صندوق الصناديق "جدا"، وجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لدعم منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وذلك بدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ"جدا" عادل العتيق، والرئيس التنفيذي لجمعية رأس المال الجريء أسامة عشري، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة عبدالرحمن طرابزوني.

ووفقاً لاتفاقية التعاون، سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات للإسهام في دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة والمشاركة في تطوير البرامج التدريبية لرفع مستوى المهنية والاحترافية بالقطاع بالإضافة إلى التعاون في المجالات البحثية والدراسات.

وذكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الاتفاقية ستسهم بشكل رئيس في تعزيز نمو قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، وهو ما تهدف إليه رؤية المملكة 2030 وذلك لتعزيز جاذبية السوق السعودي للاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق: تستثمر "جدا" في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تستهدف السوق السعودي بما يتّسق مع الممارسات العالمية في إدارة الصناديق، الأمر الذي يتفق مع أهداف وتوجهات جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، حيث سنتعاون في مجالات متعددة من ضمنها المجالات البحثية والدراسات، والتعاون في تصميم البرامج وجلسات النقاش والفعاليات الدورية، كما ستسهم "جدا" في دعم الجمعية كشريك استراتيجي لتحقيق الأهداف المشتركة".

وأشار المهندس "طرابزوني" إلى أهمية هذه الشراكة النوعية مع شركة صندوق الصناديق "جدا" حيث سيسعى الطرفان إلى تنفيذ برامج مشتركة تعزز وتقنن النمو الملحوظ لمنظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف للجمعية المهندس أسامة عشري أن توقيع اتفاقية التعاون مع شركة صندوق الصناديق "جدا" يأتي ضمن أحد أهداف الجمعية في تعزيز الشراكات الفاعلة لتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات؛ وذلك لتمكين ودفع عجلة تنمية منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة، منوهاً بأهمية هذه الاتفاقية مع "جدا" كأحد أبرز الجهات في القطاع.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"جدا" وجمعية رأس المال الجريء توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
سبق

وقعت شركة صندوق الصناديق "جدا"، وجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لدعم منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وذلك بدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ"جدا" عادل العتيق، والرئيس التنفيذي لجمعية رأس المال الجريء أسامة عشري، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة عبدالرحمن طرابزوني.

ووفقاً لاتفاقية التعاون، سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات للإسهام في دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة والمشاركة في تطوير البرامج التدريبية لرفع مستوى المهنية والاحترافية بالقطاع بالإضافة إلى التعاون في المجالات البحثية والدراسات.

وذكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الاتفاقية ستسهم بشكل رئيس في تعزيز نمو قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، وهو ما تهدف إليه رؤية المملكة 2030 وذلك لتعزيز جاذبية السوق السعودي للاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق: تستثمر "جدا" في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تستهدف السوق السعودي بما يتّسق مع الممارسات العالمية في إدارة الصناديق، الأمر الذي يتفق مع أهداف وتوجهات جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، حيث سنتعاون في مجالات متعددة من ضمنها المجالات البحثية والدراسات، والتعاون في تصميم البرامج وجلسات النقاش والفعاليات الدورية، كما ستسهم "جدا" في دعم الجمعية كشريك استراتيجي لتحقيق الأهداف المشتركة".

وأشار المهندس "طرابزوني" إلى أهمية هذه الشراكة النوعية مع شركة صندوق الصناديق "جدا" حيث سيسعى الطرفان إلى تنفيذ برامج مشتركة تعزز وتقنن النمو الملحوظ لمنظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف للجمعية المهندس أسامة عشري أن توقيع اتفاقية التعاون مع شركة صندوق الصناديق "جدا" يأتي ضمن أحد أهداف الجمعية في تعزيز الشراكات الفاعلة لتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات؛ وذلك لتمكين ودفع عجلة تنمية منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة، منوهاً بأهمية هذه الاتفاقية مع "جدا" كأحد أبرز الجهات في القطاع.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
02:32 PM

"جدا" وجمعية رأس المال الجريء توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

في ظل دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
70

وقعت شركة صندوق الصناديق "جدا"، وجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لدعم منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وذلك بدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ"جدا" عادل العتيق، والرئيس التنفيذي لجمعية رأس المال الجريء أسامة عشري، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة عبدالرحمن طرابزوني.

ووفقاً لاتفاقية التعاون، سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات للإسهام في دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة والمشاركة في تطوير البرامج التدريبية لرفع مستوى المهنية والاحترافية بالقطاع بالإضافة إلى التعاون في المجالات البحثية والدراسات.

وذكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الاتفاقية ستسهم بشكل رئيس في تعزيز نمو قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، وهو ما تهدف إليه رؤية المملكة 2030 وذلك لتعزيز جاذبية السوق السعودي للاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق: تستثمر "جدا" في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تستهدف السوق السعودي بما يتّسق مع الممارسات العالمية في إدارة الصناديق، الأمر الذي يتفق مع أهداف وتوجهات جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، حيث سنتعاون في مجالات متعددة من ضمنها المجالات البحثية والدراسات، والتعاون في تصميم البرامج وجلسات النقاش والفعاليات الدورية، كما ستسهم "جدا" في دعم الجمعية كشريك استراتيجي لتحقيق الأهداف المشتركة".

وأشار المهندس "طرابزوني" إلى أهمية هذه الشراكة النوعية مع شركة صندوق الصناديق "جدا" حيث سيسعى الطرفان إلى تنفيذ برامج مشتركة تعزز وتقنن النمو الملحوظ لمنظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف للجمعية المهندس أسامة عشري أن توقيع اتفاقية التعاون مع شركة صندوق الصناديق "جدا" يأتي ضمن أحد أهداف الجمعية في تعزيز الشراكات الفاعلة لتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات؛ وذلك لتمكين ودفع عجلة تنمية منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة، منوهاً بأهمية هذه الاتفاقية مع "جدا" كأحد أبرز الجهات في القطاع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,471
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,891
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,385

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة