أمانة الحدود الشمالية تحرّر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية

صادرت وأتلفت 58 كجم من المواد الغذائية خلال جولاتها الرقابية

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلديتَي غرب وجنوب عرعر، جولات ميدانية خلال اليومين الماضيين، للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرّرت خلالها 23 مخالفة، فيما صادرت وأتلفت 58 كجم من المواد الغذائية.

تأتي هذه الجولات ضمن الجهود الرامية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير بيئة آمنة للمتسوّقين، داعيةً المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أيّ ملحوظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.