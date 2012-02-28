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"العواد" تتفقد عدداً من مدارس الباحة وترعى حفل الروبوت

كرّمت المتميزات والفائزات بجوائز التميز

تفقدت وكيل وزارة التعليم لشؤون تعليم البنات، الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد، اليوم الثلاثاء، عددًا من المدارس ورياض الأطفال التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.

ووقفت خلال الزيارة على المرافق التعليمية بالمدارس، وعلى الخدمات المقدمة للطالبات والبيئة التعليمية والتربوية والبرامج والفعاليات المصاحبة للعملية التعليمية، وبرفقتها مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية للبنات، نوال الدرمحي.

وشهدت العواد في أولى زيارتها الميدانية الاصطفاف الصباحي وتطبيق التمارين الصباحية للطالبات في ابتدائية سلافة الأنصارية بالظفير، وحضور بعض الحصص.

وتجولت في مرافق المدرسة, وشاركت أطفال الروضة العشرين، ومدرسة ثانوية أم ذر الغفارية ببني فروة، بجزء من يومهم الدراسي، واطلعت على برامجهم وأركانهم وورشهم ومناهجهم واستمعت إلى بعض الأطفال أثناء يومهم الدراسي، مشيدة بأدائهم وحسن ترتيب المبنى.

بعد ذلك توجهت وتجولت في فصول ومرافق المدرسة، وأوضحت للطالبات اهتمام ورعاية وزير التعليم وحرصه على توفير جميع احتياجاتهن لتسهيل العملية التعليمية.

يأتي هذا على هامش زيارة وكيل وزارة التعليم للبنات لمنطقة الباحة لتدشين ورعاية حفل افتتاح الأولمبياد الوطني للروبوت 2018 الذي تستضيفه إدارة تعليم الباحة ليتنافس فيه أكثر من 200 مشاركة من مناطق ومحافظات المملكة, بمقر الفعالية بالنادي الأدبي الثقافي بالمنطقة، وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية، نوال الدرمحي، ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم، ومديرات ومنسقات نشاط الطالبات بالمناطق .

وأشارت إلى أن هذه المنافسة تواكب التطور السريع والتغيرات التي يشهدها العالم في جميع المجالات العلمية التي ستقود المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.

كما ذكرت أن هذا العام حافل بالإنجازات، وأن هذه المسابقة تعد منصة مميزة في المجال العلمي التي تجمع بين التكنولوجيا والعلوم ومجموعة من المسارات العلمية كالرياضيات، وغيرها من العلوم، حيث تسمح للطالبات بإظهار إبداعاتهن ومواهبهن.

وأعربت وكيل الوزارة، عن شكرها وتقديرها لإدارة تعليم الباحة على استضافة هذه المسابقة، مقدمة شكرها لمدير عام التعليم بالباحة، سعيد مخايش، والمساعدة للشؤون التعليمية، ولإدارة النشاط بتعليم الباحة، كما شكرت الطالبات المشاركات في المنافسة.

ومن جانبٍ آخر كرمت "العواد" المتميزات إداريًا والفائزات بجائزة التعليم للتميز، خلال الحفل الذي نفذته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، بقاعة الأمير فيصل، بحضور مديرة عام نشاط الطالبات بالوزارة، ريم الحسن، ومساعدة المدير العام للتعليم بالباحة، نوال الدرمحي، وعدد من القيادات التربوية والفائزات من إدارات التعليم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العواد" تتفقد عدداً من مدارس الباحة وترعى حفل الروبوت
سبق

تفقدت وكيل وزارة التعليم لشؤون تعليم البنات، الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد، اليوم الثلاثاء، عددًا من المدارس ورياض الأطفال التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.

ووقفت خلال الزيارة على المرافق التعليمية بالمدارس، وعلى الخدمات المقدمة للطالبات والبيئة التعليمية والتربوية والبرامج والفعاليات المصاحبة للعملية التعليمية، وبرفقتها مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية للبنات، نوال الدرمحي.

وشهدت العواد في أولى زيارتها الميدانية الاصطفاف الصباحي وتطبيق التمارين الصباحية للطالبات في ابتدائية سلافة الأنصارية بالظفير، وحضور بعض الحصص.

وتجولت في مرافق المدرسة, وشاركت أطفال الروضة العشرين، ومدرسة ثانوية أم ذر الغفارية ببني فروة، بجزء من يومهم الدراسي، واطلعت على برامجهم وأركانهم وورشهم ومناهجهم واستمعت إلى بعض الأطفال أثناء يومهم الدراسي، مشيدة بأدائهم وحسن ترتيب المبنى.

بعد ذلك توجهت وتجولت في فصول ومرافق المدرسة، وأوضحت للطالبات اهتمام ورعاية وزير التعليم وحرصه على توفير جميع احتياجاتهن لتسهيل العملية التعليمية.

يأتي هذا على هامش زيارة وكيل وزارة التعليم للبنات لمنطقة الباحة لتدشين ورعاية حفل افتتاح الأولمبياد الوطني للروبوت 2018 الذي تستضيفه إدارة تعليم الباحة ليتنافس فيه أكثر من 200 مشاركة من مناطق ومحافظات المملكة, بمقر الفعالية بالنادي الأدبي الثقافي بالمنطقة، وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية، نوال الدرمحي، ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم، ومديرات ومنسقات نشاط الطالبات بالمناطق .

وأشارت إلى أن هذه المنافسة تواكب التطور السريع والتغيرات التي يشهدها العالم في جميع المجالات العلمية التي ستقود المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.

كما ذكرت أن هذا العام حافل بالإنجازات، وأن هذه المسابقة تعد منصة مميزة في المجال العلمي التي تجمع بين التكنولوجيا والعلوم ومجموعة من المسارات العلمية كالرياضيات، وغيرها من العلوم، حيث تسمح للطالبات بإظهار إبداعاتهن ومواهبهن.

وأعربت وكيل الوزارة، عن شكرها وتقديرها لإدارة تعليم الباحة على استضافة هذه المسابقة، مقدمة شكرها لمدير عام التعليم بالباحة، سعيد مخايش، والمساعدة للشؤون التعليمية، ولإدارة النشاط بتعليم الباحة، كما شكرت الطالبات المشاركات في المنافسة.

ومن جانبٍ آخر كرمت "العواد" المتميزات إداريًا والفائزات بجائزة التعليم للتميز، خلال الحفل الذي نفذته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، بقاعة الأمير فيصل، بحضور مديرة عام نشاط الطالبات بالوزارة، ريم الحسن، ومساعدة المدير العام للتعليم بالباحة، نوال الدرمحي، وعدد من القيادات التربوية والفائزات من إدارات التعليم.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
06:48 PM

"العواد" تتفقد عدداً من مدارس الباحة وترعى حفل الروبوت

كرّمت المتميزات والفائزات بجوائز التميز

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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تفقدت وكيل وزارة التعليم لشؤون تعليم البنات، الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد، اليوم الثلاثاء، عددًا من المدارس ورياض الأطفال التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.

ووقفت خلال الزيارة على المرافق التعليمية بالمدارس، وعلى الخدمات المقدمة للطالبات والبيئة التعليمية والتربوية والبرامج والفعاليات المصاحبة للعملية التعليمية، وبرفقتها مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية للبنات، نوال الدرمحي.

وشهدت العواد في أولى زيارتها الميدانية الاصطفاف الصباحي وتطبيق التمارين الصباحية للطالبات في ابتدائية سلافة الأنصارية بالظفير، وحضور بعض الحصص.

وتجولت في مرافق المدرسة, وشاركت أطفال الروضة العشرين، ومدرسة ثانوية أم ذر الغفارية ببني فروة، بجزء من يومهم الدراسي، واطلعت على برامجهم وأركانهم وورشهم ومناهجهم واستمعت إلى بعض الأطفال أثناء يومهم الدراسي، مشيدة بأدائهم وحسن ترتيب المبنى.

بعد ذلك توجهت وتجولت في فصول ومرافق المدرسة، وأوضحت للطالبات اهتمام ورعاية وزير التعليم وحرصه على توفير جميع احتياجاتهن لتسهيل العملية التعليمية.

يأتي هذا على هامش زيارة وكيل وزارة التعليم للبنات لمنطقة الباحة لتدشين ورعاية حفل افتتاح الأولمبياد الوطني للروبوت 2018 الذي تستضيفه إدارة تعليم الباحة ليتنافس فيه أكثر من 200 مشاركة من مناطق ومحافظات المملكة, بمقر الفعالية بالنادي الأدبي الثقافي بالمنطقة، وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية، نوال الدرمحي، ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم، ومديرات ومنسقات نشاط الطالبات بالمناطق .

وأشارت إلى أن هذه المنافسة تواكب التطور السريع والتغيرات التي يشهدها العالم في جميع المجالات العلمية التي ستقود المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.

كما ذكرت أن هذا العام حافل بالإنجازات، وأن هذه المسابقة تعد منصة مميزة في المجال العلمي التي تجمع بين التكنولوجيا والعلوم ومجموعة من المسارات العلمية كالرياضيات، وغيرها من العلوم، حيث تسمح للطالبات بإظهار إبداعاتهن ومواهبهن.

وأعربت وكيل الوزارة، عن شكرها وتقديرها لإدارة تعليم الباحة على استضافة هذه المسابقة، مقدمة شكرها لمدير عام التعليم بالباحة، سعيد مخايش، والمساعدة للشؤون التعليمية، ولإدارة النشاط بتعليم الباحة، كما شكرت الطالبات المشاركات في المنافسة.

ومن جانبٍ آخر كرمت "العواد" المتميزات إداريًا والفائزات بجائزة التعليم للتميز، خلال الحفل الذي نفذته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، بقاعة الأمير فيصل، بحضور مديرة عام نشاط الطالبات بالوزارة، ريم الحسن، ومساعدة المدير العام للتعليم بالباحة، نوال الدرمحي، وعدد من القيادات التربوية والفائزات من إدارات التعليم.

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