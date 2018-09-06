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"بن لبده "يتفقد قرى "وادي حموان" ويلتقي الأهالي

إنفاذًا لتوجيه أمير عسير

زار محافظ محايل، محمد بن ناصر بن لبده، قرى وادي حموان، التابعة لمركز الصوالحة، لبحث احتياجات المركز من المشروعات التنموية.

وعقد محافظ محايل، اجتماعاً مع رئيس مركز الصوالحة، عمر بن مشبب حسان، ومديري الإدارات الحكومية، تم خلاله مناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات التي تحتاجها قرى وادي حموان.

والتقى "بن لبده "بمشايخ ونواب القبائل والأهالي، وتفقد أحوالهم، وطالب بتقديم الخدمات كافة لهم، بما يضمن راحتهم، ووجه بتذليل الصعوبات التي قد يواجهونها.

كما تفقد محافظ محايل، المشاريع التي تنفذها إدارة الطرق، وناقش معهم أسباب تأخر تنفيذ مشروع الطريق الذي يربط بين محافظة محايل ومركز الصوالحة .

وأوضح "بن لبده" أن هذه الجولة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الذي يحرص ويتابع كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته في كل مركز وبلدة وقرية وهجرة.

وشدد على بذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير تلك القرى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بن لبده "يتفقد قرى "وادي حموان" ويلتقي الأهالي
سبق

زار محافظ محايل، محمد بن ناصر بن لبده، قرى وادي حموان، التابعة لمركز الصوالحة، لبحث احتياجات المركز من المشروعات التنموية.

وعقد محافظ محايل، اجتماعاً مع رئيس مركز الصوالحة، عمر بن مشبب حسان، ومديري الإدارات الحكومية، تم خلاله مناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات التي تحتاجها قرى وادي حموان.

والتقى "بن لبده "بمشايخ ونواب القبائل والأهالي، وتفقد أحوالهم، وطالب بتقديم الخدمات كافة لهم، بما يضمن راحتهم، ووجه بتذليل الصعوبات التي قد يواجهونها.

كما تفقد محافظ محايل، المشاريع التي تنفذها إدارة الطرق، وناقش معهم أسباب تأخر تنفيذ مشروع الطريق الذي يربط بين محافظة محايل ومركز الصوالحة .

وأوضح "بن لبده" أن هذه الجولة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الذي يحرص ويتابع كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته في كل مركز وبلدة وقرية وهجرة.

وشدد على بذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير تلك القرى.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
07:46 PM

"بن لبده "يتفقد قرى "وادي حموان" ويلتقي الأهالي

إنفاذًا لتوجيه أمير عسير

A A A
محمد طيران - عسير
1
4,840

زار محافظ محايل، محمد بن ناصر بن لبده، قرى وادي حموان، التابعة لمركز الصوالحة، لبحث احتياجات المركز من المشروعات التنموية.

وعقد محافظ محايل، اجتماعاً مع رئيس مركز الصوالحة، عمر بن مشبب حسان، ومديري الإدارات الحكومية، تم خلاله مناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات التي تحتاجها قرى وادي حموان.

والتقى "بن لبده "بمشايخ ونواب القبائل والأهالي، وتفقد أحوالهم، وطالب بتقديم الخدمات كافة لهم، بما يضمن راحتهم، ووجه بتذليل الصعوبات التي قد يواجهونها.

كما تفقد محافظ محايل، المشاريع التي تنفذها إدارة الطرق، وناقش معهم أسباب تأخر تنفيذ مشروع الطريق الذي يربط بين محافظة محايل ومركز الصوالحة .

وأوضح "بن لبده" أن هذه الجولة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الذي يحرص ويتابع كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته في كل مركز وبلدة وقرية وهجرة.

وشدد على بذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير تلك القرى.

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