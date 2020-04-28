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"صحة الطائف" تنظّم دورة طبية حول أخذ عينات "كورونا"

بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز بعد تطبيق أعلى معايير الحماية

ضِمن جهود وزارة الصحة في الحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، نفّذت الشؤون الصحية بالطائف، بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، دورة تدريبية حول طريقه أخذ العينات للمرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تم إقامة الدورة حضوريًّا بقاعة المحاضرات الصغرى بـ"تخصصي الطائف"، بعد تطبيق أعلى معايير الحماية والوقاية من العدوى لسلامة المشاركين بالدورة وحمايتهم، وأيضًا نقلها عن طريق البث المباشر عبر أحد برامج التواصل للأطباء والممارسين الصحيين بجميع مرافق صحة الطائف.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الطائف

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"صحة الطائف" تنظّم دورة طبية حول أخذ عينات "كورونا"
سبق

ضِمن جهود وزارة الصحة في الحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، نفّذت الشؤون الصحية بالطائف، بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، دورة تدريبية حول طريقه أخذ العينات للمرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تم إقامة الدورة حضوريًّا بقاعة المحاضرات الصغرى بـ"تخصصي الطائف"، بعد تطبيق أعلى معايير الحماية والوقاية من العدوى لسلامة المشاركين بالدورة وحمايتهم، وأيضًا نقلها عن طريق البث المباشر عبر أحد برامج التواصل للأطباء والممارسين الصحيين بجميع مرافق صحة الطائف.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
01:35 PM

"صحة الطائف" تنظّم دورة طبية حول أخذ عينات "كورونا"

بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز بعد تطبيق أعلى معايير الحماية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ضِمن جهود وزارة الصحة في الحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، نفّذت الشؤون الصحية بالطائف، بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، دورة تدريبية حول طريقه أخذ العينات للمرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تم إقامة الدورة حضوريًّا بقاعة المحاضرات الصغرى بـ"تخصصي الطائف"، بعد تطبيق أعلى معايير الحماية والوقاية من العدوى لسلامة المشاركين بالدورة وحمايتهم، وأيضًا نقلها عن طريق البث المباشر عبر أحد برامج التواصل للأطباء والممارسين الصحيين بجميع مرافق صحة الطائف.

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