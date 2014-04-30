"هيئة الرياضة" تعتذر عن اللقطة النسائية "غير المحتشمة" في فعاليات WWE

أكّدت رفضها القاطع لذلك في ظل التزامها باستبعاد كل ما يتعارض مع قيم المجتمع

قدّمت الهيئة العامة للرياضة، اعتذارها للمشاهدين والمتابعين لفعاليات WWE، التي أقيمت أمس في جدة، حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات.

وأكّدت الهيئة، اليوم، رفضها القاطع لذلك، في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع.

وقالت الهيئة في بيانها اليوم: في هذا الإطار، فإن الهيئة حرصت على منع أيّ فقرة للمصارعة النسائية أو أيّ لقطات مرتبطة بها، واشترطت ذلك على الشركة المنفّذة، إضافة إلى رفض عرض أيّ إعلانات ترويجية تحوي صوراً أو لقطات نسائية غير محتشمة، وشدّدت على الالتزام بذلك، وهو التزامٌ ستظل الهيئة حريصةً بصورة دائمة عليه في برامجها وأنشطتها المتنوعة كافة.