النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الرياضة" تعتذر عن اللقطة النسائية "غير المحتشمة" في فعاليات WWE

أكّدت رفضها القاطع لذلك في ظل التزامها باستبعاد كل ما يتعارض مع قيم المجتمع

قدّمت الهيئة العامة للرياضة، اعتذارها للمشاهدين والمتابعين لفعاليات WWE، التي أقيمت أمس في جدة، حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات.

وأكّدت الهيئة، اليوم، رفضها القاطع لذلك، في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع.

وقالت الهيئة في بيانها اليوم: في هذا الإطار، فإن الهيئة حرصت على منع أيّ فقرة للمصارعة النسائية أو أيّ لقطات مرتبطة بها، واشترطت ذلك على الشركة المنفّذة، إضافة إلى رفض عرض أيّ إعلانات ترويجية تحوي صوراً أو لقطات نسائية غير محتشمة، وشدّدت على الالتزام بذلك، وهو التزامٌ ستظل الهيئة حريصةً بصورة دائمة عليه في برامجها وأنشطتها المتنوعة كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الرياضة" تعتذر عن اللقطة النسائية "غير المحتشمة" في فعاليات WWE
سبق

قدّمت الهيئة العامة للرياضة، اعتذارها للمشاهدين والمتابعين لفعاليات WWE، التي أقيمت أمس في جدة، حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات.

وأكّدت الهيئة، اليوم، رفضها القاطع لذلك، في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع.

وقالت الهيئة في بيانها اليوم: في هذا الإطار، فإن الهيئة حرصت على منع أيّ فقرة للمصارعة النسائية أو أيّ لقطات مرتبطة بها، واشترطت ذلك على الشركة المنفّذة، إضافة إلى رفض عرض أيّ إعلانات ترويجية تحوي صوراً أو لقطات نسائية غير محتشمة، وشدّدت على الالتزام بذلك، وهو التزامٌ ستظل الهيئة حريصةً بصورة دائمة عليه في برامجها وأنشطتها المتنوعة كافة.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
11:22 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:19 AM

"هيئة الرياضة" تعتذر عن اللقطة النسائية "غير المحتشمة" في فعاليات WWE

أكّدت رفضها القاطع لذلك في ظل التزامها باستبعاد كل ما يتعارض مع قيم المجتمع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
161
133,863

قدّمت الهيئة العامة للرياضة، اعتذارها للمشاهدين والمتابعين لفعاليات WWE، التي أقيمت أمس في جدة، حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات.

وأكّدت الهيئة، اليوم، رفضها القاطع لذلك، في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع.

وقالت الهيئة في بيانها اليوم: في هذا الإطار، فإن الهيئة حرصت على منع أيّ فقرة للمصارعة النسائية أو أيّ لقطات مرتبطة بها، واشترطت ذلك على الشركة المنفّذة، إضافة إلى رفض عرض أيّ إعلانات ترويجية تحوي صوراً أو لقطات نسائية غير محتشمة، وشدّدت على الالتزام بذلك، وهو التزامٌ ستظل الهيئة حريصةً بصورة دائمة عليه في برامجها وأنشطتها المتنوعة كافة.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,133
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة