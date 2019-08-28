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اتفاقية تعاون بين طيران ناس وكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز

بهدف تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية ومهنية في خدمات الحج والسفر

وقّع طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في ‏الشرق الأوسط، بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، ومدير جامعة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن اليوبي؛ اتفاقية تعاون مع كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز لمدة عام.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز سبل التكامل والتعاون بين كل قطاعات الدولة العامة والخاصة، والمساهمة في بناء شراكة مستدامة بين كلية السياحة وشركة طيران ناس عبر إطار نموذجي، إذ تنصّ الاتفاقية على أن يوفّر الطرف الأول كفاءات وطنية في مجال السياحة والنقل الجوي وخدمات الحج والعمرة، ليقوم الطرف الثاني بإعدادها وتدريبها بما يتمتّع به من إمكانيات متقدّمة في سوق السياحة والسفر.

ووقع الاتفاقية المهندس زياد شطا؛ المدير العام التنفيذي للحج والعمرة في طيران ناس، والدكتور ناصر البقمي؛ عميد كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز.

وستُقّدم بموجب هذه الاتفاقية برامج دبلومات تعليمية مهنية تطبيقية متخصصة موجهة لطيران ناس في مجال خدمات الحج والعمرة والسفر والسياحة والضيافة والفعاليات والمؤتمرات، إضافة إلى دبلومات أخرى تُحدد مستقبلاً وفق الاحتياج وبالتنسيق المسبق.

تأتي هذه الاتفاقية، في إطار تركيز طيران ناس على تدريب الكوادر الوطنية وتطويرها، وبهدف تقديمه أفضل الخدمات من خلال أعماله المتعددة في مجالات السياحة والنقل الجوي وخدمات الحج والعمرة، حيث يسخّر كل الإمكانات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع أعداد المعتمرين سنوياً لتصل إلى 30 مليون معتمر من مختلف بقاع العالم.

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اتفاقية تعاون بين طيران ناس وكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز
سبق

وقّع طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في ‏الشرق الأوسط، بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، ومدير جامعة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن اليوبي؛ اتفاقية تعاون مع كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز لمدة عام.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز سبل التكامل والتعاون بين كل قطاعات الدولة العامة والخاصة، والمساهمة في بناء شراكة مستدامة بين كلية السياحة وشركة طيران ناس عبر إطار نموذجي، إذ تنصّ الاتفاقية على أن يوفّر الطرف الأول كفاءات وطنية في مجال السياحة والنقل الجوي وخدمات الحج والعمرة، ليقوم الطرف الثاني بإعدادها وتدريبها بما يتمتّع به من إمكانيات متقدّمة في سوق السياحة والسفر.

ووقع الاتفاقية المهندس زياد شطا؛ المدير العام التنفيذي للحج والعمرة في طيران ناس، والدكتور ناصر البقمي؛ عميد كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز.

وستُقّدم بموجب هذه الاتفاقية برامج دبلومات تعليمية مهنية تطبيقية متخصصة موجهة لطيران ناس في مجال خدمات الحج والعمرة والسفر والسياحة والضيافة والفعاليات والمؤتمرات، إضافة إلى دبلومات أخرى تُحدد مستقبلاً وفق الاحتياج وبالتنسيق المسبق.

تأتي هذه الاتفاقية، في إطار تركيز طيران ناس على تدريب الكوادر الوطنية وتطويرها، وبهدف تقديمه أفضل الخدمات من خلال أعماله المتعددة في مجالات السياحة والنقل الجوي وخدمات الحج والعمرة، حيث يسخّر كل الإمكانات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع أعداد المعتمرين سنوياً لتصل إلى 30 مليون معتمر من مختلف بقاع العالم.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
09:06 AM

اتفاقية تعاون بين طيران ناس وكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز

بهدف تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية ومهنية في خدمات الحج والسفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في ‏الشرق الأوسط، بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، ومدير جامعة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن اليوبي؛ اتفاقية تعاون مع كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز لمدة عام.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز سبل التكامل والتعاون بين كل قطاعات الدولة العامة والخاصة، والمساهمة في بناء شراكة مستدامة بين كلية السياحة وشركة طيران ناس عبر إطار نموذجي، إذ تنصّ الاتفاقية على أن يوفّر الطرف الأول كفاءات وطنية في مجال السياحة والنقل الجوي وخدمات الحج والعمرة، ليقوم الطرف الثاني بإعدادها وتدريبها بما يتمتّع به من إمكانيات متقدّمة في سوق السياحة والسفر.

ووقع الاتفاقية المهندس زياد شطا؛ المدير العام التنفيذي للحج والعمرة في طيران ناس، والدكتور ناصر البقمي؛ عميد كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز.

وستُقّدم بموجب هذه الاتفاقية برامج دبلومات تعليمية مهنية تطبيقية متخصصة موجهة لطيران ناس في مجال خدمات الحج والعمرة والسفر والسياحة والضيافة والفعاليات والمؤتمرات، إضافة إلى دبلومات أخرى تُحدد مستقبلاً وفق الاحتياج وبالتنسيق المسبق.

تأتي هذه الاتفاقية، في إطار تركيز طيران ناس على تدريب الكوادر الوطنية وتطويرها، وبهدف تقديمه أفضل الخدمات من خلال أعماله المتعددة في مجالات السياحة والنقل الجوي وخدمات الحج والعمرة، حيث يسخّر كل الإمكانات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع أعداد المعتمرين سنوياً لتصل إلى 30 مليون معتمر من مختلف بقاع العالم.

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