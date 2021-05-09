النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف.. حملات تفتيشية على صالونات التجميل والبوتيكات النسائية

شملت 70 موقعاً ورصدت مخالفات صحية وغياب تطبيق الاحترازات

نفذ فريق نسائي من إدارة التوعية وصحة البيئة بصحة الطائف 55 جولة على صالونات تجميل نسائية و 20 بوتيك نسائي، تم من خلالها متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل جاءت الجولات بالتعاون مع أمانة المحافظة، ودعم من شعبة الضبط الاداري، ضمن حملة لتطبيق الاحترازات في المواقع النسائية ذات الإقبال المتزايد، حيث تضمنت متابعة إجراءات وقائية عدة منها استخدام أدوات جديدة لكل عملية، وإلغاء خدمات المساج، وحمامات البخار، ومنع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي تؤدي للازدحام.

وأكدت "صحة الطائف" في بيانٍ لها حرصها الشديد على تكثيف جولاتها الرقابية لسلامة مرتادي صالونات التجميل النسائية وسلامة من يعمل فيها للعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر والحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما تمت متابعة بعض الإجراءات الوقائية الأخرى مثل تنظيف وتطهير الأسطح البيئية كل ساعتين، وتوفير الكمامات والقفازات ودرع الوجه وغيرها من الإجراءات الوقائية، في حين تم رصد عددٍ من المخالفات منقِبل الفريق وتم حصرها في تقرير مفصل وتسليمها للجهات المعنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف.. حملات تفتيشية على صالونات التجميل والبوتيكات النسائية
سبق

نفذ فريق نسائي من إدارة التوعية وصحة البيئة بصحة الطائف 55 جولة على صالونات تجميل نسائية و 20 بوتيك نسائي، تم من خلالها متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل جاءت الجولات بالتعاون مع أمانة المحافظة، ودعم من شعبة الضبط الاداري، ضمن حملة لتطبيق الاحترازات في المواقع النسائية ذات الإقبال المتزايد، حيث تضمنت متابعة إجراءات وقائية عدة منها استخدام أدوات جديدة لكل عملية، وإلغاء خدمات المساج، وحمامات البخار، ومنع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي تؤدي للازدحام.

وأكدت "صحة الطائف" في بيانٍ لها حرصها الشديد على تكثيف جولاتها الرقابية لسلامة مرتادي صالونات التجميل النسائية وسلامة من يعمل فيها للعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر والحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما تمت متابعة بعض الإجراءات الوقائية الأخرى مثل تنظيف وتطهير الأسطح البيئية كل ساعتين، وتوفير الكمامات والقفازات ودرع الوجه وغيرها من الإجراءات الوقائية، في حين تم رصد عددٍ من المخالفات منقِبل الفريق وتم حصرها في تقرير مفصل وتسليمها للجهات المعنية.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
05:12 PM

الطائف.. حملات تفتيشية على صالونات التجميل والبوتيكات النسائية

شملت 70 موقعاً ورصدت مخالفات صحية وغياب تطبيق الاحترازات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
683

نفذ فريق نسائي من إدارة التوعية وصحة البيئة بصحة الطائف 55 جولة على صالونات تجميل نسائية و 20 بوتيك نسائي، تم من خلالها متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل جاءت الجولات بالتعاون مع أمانة المحافظة، ودعم من شعبة الضبط الاداري، ضمن حملة لتطبيق الاحترازات في المواقع النسائية ذات الإقبال المتزايد، حيث تضمنت متابعة إجراءات وقائية عدة منها استخدام أدوات جديدة لكل عملية، وإلغاء خدمات المساج، وحمامات البخار، ومنع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي تؤدي للازدحام.

وأكدت "صحة الطائف" في بيانٍ لها حرصها الشديد على تكثيف جولاتها الرقابية لسلامة مرتادي صالونات التجميل النسائية وسلامة من يعمل فيها للعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر والحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما تمت متابعة بعض الإجراءات الوقائية الأخرى مثل تنظيف وتطهير الأسطح البيئية كل ساعتين، وتوفير الكمامات والقفازات ودرع الوجه وغيرها من الإجراءات الوقائية، في حين تم رصد عددٍ من المخالفات منقِبل الفريق وتم حصرها في تقرير مفصل وتسليمها للجهات المعنية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,690
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,444
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,098
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,950

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة