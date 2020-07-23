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"التجارة" تنفذ جولات تفتيشية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية لكورونا

عقوبة المخالفة 10 آلاف ريال وتضاعف في حال التكرار وتصل لإغلاق المنشأة لثلاثة أشهر

تنفذ وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية جولات تفتيشية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وتهدف هذه الجولات للتحقق من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية الصحية للمنشآت التجارية التي سيتم التحقق منها، قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وعدم إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة القطنية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.

وتصل عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية إلى عشرة آلاف ريال، وفي حال التكرار للمرة الأولى تتم مضاعفة العقوبة وإغلاق المنشأة لثلاثة أشهر، وفي حال تكرار العقوبة للمرة الثانية تتم مضاعفة العقوبة، وإغلاق المنشأة لستة أشهر، وإحالة أصحاب المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة.

وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تنفذ جولات تفتيشية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية لكورونا
سبق

تنفذ وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية جولات تفتيشية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وتهدف هذه الجولات للتحقق من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية الصحية للمنشآت التجارية التي سيتم التحقق منها، قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وعدم إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة القطنية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.

وتصل عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية إلى عشرة آلاف ريال، وفي حال التكرار للمرة الأولى تتم مضاعفة العقوبة وإغلاق المنشأة لثلاثة أشهر، وفي حال تكرار العقوبة للمرة الثانية تتم مضاعفة العقوبة، وإغلاق المنشأة لستة أشهر، وإحالة أصحاب المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
11:04 PM

"التجارة" تنفذ جولات تفتيشية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية لكورونا

عقوبة المخالفة 10 آلاف ريال وتضاعف في حال التكرار وتصل لإغلاق المنشأة لثلاثة أشهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنفذ وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية جولات تفتيشية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وتهدف هذه الجولات للتحقق من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية الصحية للمنشآت التجارية التي سيتم التحقق منها، قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وعدم إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة القطنية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.

وتصل عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية إلى عشرة آلاف ريال، وفي حال التكرار للمرة الأولى تتم مضاعفة العقوبة وإغلاق المنشأة لثلاثة أشهر، وفي حال تكرار العقوبة للمرة الثانية تتم مضاعفة العقوبة، وإغلاق المنشأة لستة أشهر، وإحالة أصحاب المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة.

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