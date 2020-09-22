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"عيادة": نعيش مسيرة وطن وشعب يشق طريقه بكل ثقة واجتهاد

قدم التهنئة بذكرى يوم الوطن الـ90 نيابة عن منسوبي جمعية "وقار"

رفعت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" -ممثلة في رئيس مجلس إدارتها المهندس بدر بن صالح عيادة- باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ومنسوبيها، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال "عيادة": إن اليوم الوطني الـ90 مناسبة عزيزة نستذكر فيها توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الذي سار على نهجه أبناؤه الملوك -رحمهم الله- بكل حكمة واقتدار حتى عهد النمو والتطور والازدهار والبناء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله؛ معربًا عن اعتزازه بمسيرة هذا الوطن الشامخ وما يشهده من تقدم وإنجازات بسواعد أبنائه الذين يعبرون عن عمق الانتماء والولاء للوطن والقيادة التي لم تدخر جهدًا في سبيل إسعاد المواطن وتوفير الحياة الكريمة له.

وتابع: "في عهدكم الزاهر، نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن، التي تمثل مسيرة وطن وشعب يشق طريقه بكل ثقة واجتهاد، ليحجز مكانته التي يستحقها ضمن مصاف العالم الأول؛ راجين الله عز وجل أن يُديم على المملكة وشعبها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار".

وعبّر "رئيس الجمعية" عن بالغ شكره وتقديره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للعمل الخيري على كل المستويات؛ حتى أصبحت المملكة نموذجًا يُحتذى بها، ورائدة في العمل الخيري على مستوى العالم. وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- الذي قدّم دعمًا سخيًّا للجمعيات الخيرية في المملكة، ويأتي استمرارًا لمسيرة الخير والعطاء لقيادتنا الكريمة التي تقدم مختلف أوجه الدعم والعطاء والاهتمام والرعاية لكل الأعمال الخيرية في مملكتنا الغالية.

ودعا في ختام تصريحه، الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن المعطاء قيادته الرشيدة من كل سوء ومكروه، وأن يوفق القائمين والداعمين للجمعيات الخيرية، لكل خير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عيادة": نعيش مسيرة وطن وشعب يشق طريقه بكل ثقة واجتهاد
سبق

رفعت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" -ممثلة في رئيس مجلس إدارتها المهندس بدر بن صالح عيادة- باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ومنسوبيها، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال "عيادة": إن اليوم الوطني الـ90 مناسبة عزيزة نستذكر فيها توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الذي سار على نهجه أبناؤه الملوك -رحمهم الله- بكل حكمة واقتدار حتى عهد النمو والتطور والازدهار والبناء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله؛ معربًا عن اعتزازه بمسيرة هذا الوطن الشامخ وما يشهده من تقدم وإنجازات بسواعد أبنائه الذين يعبرون عن عمق الانتماء والولاء للوطن والقيادة التي لم تدخر جهدًا في سبيل إسعاد المواطن وتوفير الحياة الكريمة له.

وتابع: "في عهدكم الزاهر، نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن، التي تمثل مسيرة وطن وشعب يشق طريقه بكل ثقة واجتهاد، ليحجز مكانته التي يستحقها ضمن مصاف العالم الأول؛ راجين الله عز وجل أن يُديم على المملكة وشعبها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار".

وعبّر "رئيس الجمعية" عن بالغ شكره وتقديره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للعمل الخيري على كل المستويات؛ حتى أصبحت المملكة نموذجًا يُحتذى بها، ورائدة في العمل الخيري على مستوى العالم. وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- الذي قدّم دعمًا سخيًّا للجمعيات الخيرية في المملكة، ويأتي استمرارًا لمسيرة الخير والعطاء لقيادتنا الكريمة التي تقدم مختلف أوجه الدعم والعطاء والاهتمام والرعاية لكل الأعمال الخيرية في مملكتنا الغالية.

ودعا في ختام تصريحه، الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن المعطاء قيادته الرشيدة من كل سوء ومكروه، وأن يوفق القائمين والداعمين للجمعيات الخيرية، لكل خير.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
10:06 AM

"عيادة": نعيش مسيرة وطن وشعب يشق طريقه بكل ثقة واجتهاد

قدم التهنئة بذكرى يوم الوطن الـ90 نيابة عن منسوبي جمعية "وقار"

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عمر السبيعي - الرياض
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رفعت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" -ممثلة في رئيس مجلس إدارتها المهندس بدر بن صالح عيادة- باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ومنسوبيها، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال "عيادة": إن اليوم الوطني الـ90 مناسبة عزيزة نستذكر فيها توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الذي سار على نهجه أبناؤه الملوك -رحمهم الله- بكل حكمة واقتدار حتى عهد النمو والتطور والازدهار والبناء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله؛ معربًا عن اعتزازه بمسيرة هذا الوطن الشامخ وما يشهده من تقدم وإنجازات بسواعد أبنائه الذين يعبرون عن عمق الانتماء والولاء للوطن والقيادة التي لم تدخر جهدًا في سبيل إسعاد المواطن وتوفير الحياة الكريمة له.

وتابع: "في عهدكم الزاهر، نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن، التي تمثل مسيرة وطن وشعب يشق طريقه بكل ثقة واجتهاد، ليحجز مكانته التي يستحقها ضمن مصاف العالم الأول؛ راجين الله عز وجل أن يُديم على المملكة وشعبها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار".

وعبّر "رئيس الجمعية" عن بالغ شكره وتقديره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للعمل الخيري على كل المستويات؛ حتى أصبحت المملكة نموذجًا يُحتذى بها، ورائدة في العمل الخيري على مستوى العالم. وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- الذي قدّم دعمًا سخيًّا للجمعيات الخيرية في المملكة، ويأتي استمرارًا لمسيرة الخير والعطاء لقيادتنا الكريمة التي تقدم مختلف أوجه الدعم والعطاء والاهتمام والرعاية لكل الأعمال الخيرية في مملكتنا الغالية.

ودعا في ختام تصريحه، الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن المعطاء قيادته الرشيدة من كل سوء ومكروه، وأن يوفق القائمين والداعمين للجمعيات الخيرية، لكل خير.

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