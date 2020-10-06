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"قطان" يفتتح سفارة المملكة ببوركينا فاسو ويستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس البلاد

التقى وزير الخارجية هناك وبحث جهود مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل رئيس جمهورية بوركينافاسو الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل الوزير قطان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– لفخامته، وتقديرهما لمواقف جمهورية بوركينافاسو في كل القضايا التي تهم المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما التقى الوزير قطان، في واغادوغو، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في بوركينا فاسو ألفا باري، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوافق الرؤى حيال مختلف القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وقد افتتح قطان، يرافقه الوزير ألفا باري، في العاصمة واغادوغو، اليوم، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية بوركينا فاسو.

وكان في استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد الحمودي، وعميدة السلك الدبلوماسي لدى بوركينا فاسو، سفيرة البرازيل، ومنسوبو السفارة.

وعقب الافتتاح أوضح قطان أن افتتاح هذه السفارة يعكس ما وصلت إليه العلاقات المتميزة بين البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قطان" يفتتح سفارة المملكة ببوركينا فاسو ويستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس البلاد
سبق

استقبل رئيس جمهورية بوركينافاسو الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل الوزير قطان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– لفخامته، وتقديرهما لمواقف جمهورية بوركينافاسو في كل القضايا التي تهم المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما التقى الوزير قطان، في واغادوغو، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في بوركينا فاسو ألفا باري، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوافق الرؤى حيال مختلف القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وقد افتتح قطان، يرافقه الوزير ألفا باري، في العاصمة واغادوغو، اليوم، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية بوركينا فاسو.

وكان في استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد الحمودي، وعميدة السلك الدبلوماسي لدى بوركينا فاسو، سفيرة البرازيل، ومنسوبو السفارة.

وعقب الافتتاح أوضح قطان أن افتتاح هذه السفارة يعكس ما وصلت إليه العلاقات المتميزة بين البلدين.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
04:49 PM

"قطان" يفتتح سفارة المملكة ببوركينا فاسو ويستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس البلاد

التقى وزير الخارجية هناك وبحث جهود مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس جمهورية بوركينافاسو الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل الوزير قطان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– لفخامته، وتقديرهما لمواقف جمهورية بوركينافاسو في كل القضايا التي تهم المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما التقى الوزير قطان، في واغادوغو، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في بوركينا فاسو ألفا باري، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوافق الرؤى حيال مختلف القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وقد افتتح قطان، يرافقه الوزير ألفا باري، في العاصمة واغادوغو، اليوم، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية بوركينا فاسو.

وكان في استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد الحمودي، وعميدة السلك الدبلوماسي لدى بوركينا فاسو، سفيرة البرازيل، ومنسوبو السفارة.

وعقب الافتتاح أوضح قطان أن افتتاح هذه السفارة يعكس ما وصلت إليه العلاقات المتميزة بين البلدين.

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