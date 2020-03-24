الاتحاد الآسيوي: ملعب جازان المنحوت في الصخر من أفضل الملاعب الخلابة في القارة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ملعب جازان المنحوت في الصخر، ليكون من ضمن قائمة أفضل الملاعب الخلابة في القارة الآسيوية.

وتضم قارة آسيا، أكبر قارات العالم، مجموعة من الملاعب الرائعة سواء من ناحية الحجم أو التصميم أو المشاهد الخلابة.

وقد طلب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي من الجماهير المشاركة، التصويت لاختيار أفضل ملعب في آسيا، سواء من ناحية الحجم أو التصميم أو المشاهد الخلابة، ويستمر التصويت حتى يوم غد الأربعاء.

والملاعب هي:

استاد جازان المنحوت في الصخر- السعودية

صحيح أن هذا الملعب لم يستضف أي مباراة في تصفيات كأس العالم أو دوري أبطال آسيا؛ لكنه يحظى باهتمام كبير في السعودية وخارجها؛ وذلك لوقوعه في قلب منطقة جبال الحشر في جنوب المملكة.

وتم افتتاح هذا الملعب عام 2006 بالاعتماد على تصميم محلي؛ وذلك من أجل منح الفرصة للشباب في منطقة جازان لممارسة كرة القدم، وتَطَوّر بعد ذلك ليصبح نقطة جذب كبيرة من خلال حضور الآلاف للمباريات المحلية التي تقام في عطلة نهاية الأسبوع.

استاد تشانغليميثانغ- بوتان

تم إنشاء هذا الملعب عام 1974، ثم جرت إعادة صيانته في عام 2007، وهو الملعب المعتمد لخوض مباريات منتخب بوتان، وهو يقع في العاصمة ثيمبو، ويتسع لنحو 15 ألف متفرج؛ وذلك على ارتفاع 2.300 متر عن سطح البحر.

ويقع هذا الملعب بين الجبال في قلب وادي نهر رايداك؛ حيث يمكن من داخل الملعب مشاهدة خلفية منظر الجبال الرائعة، وتم تصميمه حسب النظام الهندسي الخاص ببوتان.

وفي عام 2015 استضاف استاد تشانغليميثانغ أول مباراة رسمية لمنتخب بوتان ضمن تصفيات كأس العالم؛ حيث كان يومها يحتل منتخب بوتان المركز الأخير في تصفيات كأس العالم، لكنه نجح في تحقيق الفوز على سريلانكا 2- 1 وسط حضور جماهيري كبير.

استاد البيسنيا للقفز على الجليد- كوريا الجنوبية

يعتبر هذا الملعب من ضمن أحدث الملاعب ذات المشاهد الخلابة في قارة آسيا، وقد تم بناؤه ليكون مخصصًا للقفز على الجليد خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ، ثم بعد ذلك تم تطوير منطقة الهبوط السفلية لتصبح ملعب كرة قدم؛ حيث يستضيف مباريات نادي غانغوون في الدوري الكوري الجنوبي.

ويقع هذا الملعب في قلب منطقة جبال تايبايك في شمال كوريا الجنوبية، وتضم المنطقة الجنوبية من الملعب، تَلَّيْن يُستخدمان للقفز بارتفاع 142 مترًا و109 أمتار؛ في حين أن الجوانب الثلاث الأخرى من الملعب تضم مقاعد بسعة 13.000 متفرج تتمتع بمشاهد رائعة على الجبال المحيطة.

استاد خورفكان- الإمارات

عند صعود نادي خورفكان إلى دوري المحترفين في الإمارات للمرة الأولى منذ نحو عقد، انتظر النادي ستة أشهر قبل استكمال بناء الملعب الخاص به؛ ولكن عند استكمال أعمال البناء مطلع العام الجاري، استقبلت قارة آسيا واحدًا من أروع الملاعب.

ويقع الملعب على شاطئ خورفكان في الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وهو أصغر ملاعب الدوري الإماراتي للمحترفين بسعة 5 آلاف متفرج، ويُطل من جهة على خليج عمان، في حين يواجه من الجهة الأخرى تلة جميلة.

استاد نيهونديرا- اليابان

يواجه هذا الملعب واحدًا من أجمل المعالم الطبيعية في قارة آسيا، وبالتالي فإنه يستحق التواجد في هذه القائمة، وهو الملعب الخاص بنادي شيميز بولس، ويعتبر الأكبر في هذه القائمة بسعة تبلع 20 ألف متفرج.

وتم إنشاء استاد نيهونديرا عام 1991، ثم تمت توسعته بعد عامين قبل إطلاق النسخة الأولى من الدوري الياباني للمحترفين، وهو يقع على طرف خليج سوروغا، ويمكن للجماهير الحاضرة للملعب أن تستمع بمشاهدة جبل فوجي الشهير.