"أمانة الشرقية" تُنجز ٦٠٪ لجسر تقاطع طريق الأمير نايف والشارع 18 بالدمام

"الصفيان": بطول 481م2 وعرض 18م2 لتحسين الحركة المرورية

ضِمن مبادرة رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين معايير السلامة المرورية؛ تعمل أمانة المنطقة الشرقية حاليًا على تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر بالدمام.

المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أوضح في بيان صحافي أن المشروع عبارة عن جسر على طريق الأمير نايف بطول 481 مترًا مربعًا، وبعرض 18 مترًا مربعًا، يتضمن كمرات صندوقية مسبقة الصب ترتكز على عدد 6 ركائز وسطية و2 طرفية، وعدد 4 جدران استنادية؛ لتحسين الحركة المرورية على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز باتجاهي الشمال والجنوب؛ حيث يحتوي كل اتجاه على مسارين بعرض (3.5)م للمسار الواحد، بالإضافة إلى طرق الخدمة بنفس طول الجسر؛ كل اتجاه مساران بعرض (3.3)م للمسار الواحد للحركة الفرعية على جانبي الجسر بالاتجاهين، بالإضافة لمواقف السيارات.

وتابع الصفيان: سيساهم هذا الجسر في تسهيل وانسيابية الحركة المرورية، بالإضافة لباقي الجسور بطريق الأمير نايف شمالًا وجنوبًا؛ ليكون محورًا مستمرًّا لنقل الحركة من وإلى الدمام، بعد الانتهاء من الجسر التابع لوزارة النقل الرابط بين طريق الدمام/ الرياض، وطريق الأمير نايف؛ ليتم بذلك تخفيف الضغط على طريق الخليج للقادم من اتجاه الشمال وطريق الرياض السريع للقادم من الجنوب.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية و50% من الركائز الطرفية للجسر، ويجري تركيب الكمرات الخرسانية مسبقة الصنع؛ مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 60%.

وأكمل، يتم العمل حاليًا على استكمال صبات الخرسانة للركيزة الطرفية A2، واستكمال تنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية مسبقة الصنع، بالإضافة إلى بلاطات الجسر مع العزل المائي للبلاطات، واستكمال أعمال الطرق للجسرين وطرق الخدمة، وتركيب فواصل التمدد، وكذلك إنهاء الدهانات الخاصة بالجسرين.

وأوضح "الصفيان" أن من المتوقع الانتهاء من أعمال الجسر نهاية العام الميلادي الحالي، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الأمانة الاستراتيجية لتنفيذ طرق محورية بالمنطقة؛ لتسهيل الحركة المرورية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.