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"الأرصاد": موجة باردة ورياح نشطة تؤثر في معظم المناطق.. وسحب ممطرة بوسط المملكة وشرقها

أتربة وغبار وتدنٍ في الرؤية على الشمالية والشرقية والرياض.. وضباب بالمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة ورياح نشطة تؤثر في معظم مناطق المملكة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض؛ تمتد إلى أجزاءٍ من نجران، وسماءٌ غائمة جزئياً تتخللها سُحب ممطرة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": موجة باردة ورياح نشطة تؤثر في معظم المناطق.. وسحب ممطرة بوسط المملكة وشرقها
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة ورياح نشطة تؤثر في معظم مناطق المملكة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض؛ تمتد إلى أجزاءٍ من نجران، وسماءٌ غائمة جزئياً تتخللها سُحب ممطرة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
10:07 AM

"الأرصاد": موجة باردة ورياح نشطة تؤثر في معظم المناطق.. وسحب ممطرة بوسط المملكة وشرقها

أتربة وغبار وتدنٍ في الرؤية على الشمالية والشرقية والرياض.. وضباب بالمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة ورياح نشطة تؤثر في معظم مناطق المملكة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض؛ تمتد إلى أجزاءٍ من نجران، وسماءٌ غائمة جزئياً تتخللها سُحب ممطرة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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