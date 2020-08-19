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"الصحة": تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة مصابي "كورونا" في الهند تقفز إلى 2.8 مليون

تسجيل 64.531 إصابة جديدة

أظهرت بيانات لوزارة الصحة الاتحادية بالهند، اليوم (الأربعاء)، تسجيل ما يربو على 64 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة، إلى جانب وفاة أكثر من ألف بالمرض.

وأوضحت البيانات تسجيل الهند 64.531 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات بالهند إلى 2.8 مليون، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 1.092 ليصل إلى 52.889 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

والهند ثالث أعلى بلد من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد البرازيل والولايات المتحدة، وينتشر الفيروس على نحو مطرد من مناطق حضرية إلى بلدات أصغر، حيث البنية التحتية لقطاع الصحة متداعية.

الهند فيروس كورونا الجديد

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حصيلة مصابي "كورونا" في الهند تقفز إلى 2.8 مليون
سبق

أظهرت بيانات لوزارة الصحة الاتحادية بالهند، اليوم (الأربعاء)، تسجيل ما يربو على 64 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة، إلى جانب وفاة أكثر من ألف بالمرض.

وأوضحت البيانات تسجيل الهند 64.531 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات بالهند إلى 2.8 مليون، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 1.092 ليصل إلى 52.889 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

والهند ثالث أعلى بلد من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد البرازيل والولايات المتحدة، وينتشر الفيروس على نحو مطرد من مناطق حضرية إلى بلدات أصغر، حيث البنية التحتية لقطاع الصحة متداعية.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
04:33 PM

حصيلة مصابي "كورونا" في الهند تقفز إلى 2.8 مليون

تسجيل 64.531 إصابة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات لوزارة الصحة الاتحادية بالهند، اليوم (الأربعاء)، تسجيل ما يربو على 64 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة، إلى جانب وفاة أكثر من ألف بالمرض.

وأوضحت البيانات تسجيل الهند 64.531 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات بالهند إلى 2.8 مليون، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 1.092 ليصل إلى 52.889 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

والهند ثالث أعلى بلد من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد البرازيل والولايات المتحدة، وينتشر الفيروس على نحو مطرد من مناطق حضرية إلى بلدات أصغر، حيث البنية التحتية لقطاع الصحة متداعية.

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