جامعة القصيم تعلن مواعيد الاختبارات للمتقدمين على وظيفة "معيد"

دعتهم للتحقق من انطباق شروط التقديم

أعلنت جامعة القصيم، ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، مواعيد عقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على وظيفة "معيد" للنساء والرجال. وستبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد الموافق 22 / 6 / 1441هـ؛ إذ فتحت الجامعة باب التقديم أمام الراغبين في التقديم على هذه الوظائف من خلال موقع الجامعة الإلكتروني في المدة من 18 ربيع الآخر 1441هـ إلى 3 جمادى الأولى 1441هـ.

وشددت وكالة الجامعة على جميع المتقدمين إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية، وأصل شهادة البكالوريوس والماجستير إن وُجدت، والسجل الأكاديمي لكل منهما، وأصل معادلة الشهادة للشهادات من خارج السعودية فقط، إضافة إلى نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين، وإشعار التقديم على الوظيفة، وذلك بطباعة ملخص الطلب عن طريق موقع الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور أحمد التركي، أنه يجب على المتقدمين التحقق من انطباق شروط التقديم عليهم، التي سبق تحديدها عند إعلان الوظائف. علمًا بأنه لن يتم السماح بدخول الاختبار إلا لمن تنطبق عليهم جميع هذه الشروط.

وأشار إلى أن الشروط تحدِّد ألا يقل التقدير العام للمرحلة الجامعية عن جيد جدًّا، ولا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم 28 عامًا للحاصل على البكالوريوس؛ ويكون تاريخ ميلاده بعد 1 / 4/ 1413هـ، ولا يتجاوز عمر المتقدم 32 عامًا للحاصل على الماجستير في التخصص نفسه؛ ويكون تاريخ ميلاده بعد 1 / 4/ 1409هـ.

وبيّن "التركي" أنه يجب أن يكون المتقدم قد حصل على درجة لا تقل عن 75 في اختبار القدرات العامة للجامعيين، كما يجب الحضور لمقر الاختبار قبل ساعة من بداية الاختبار لإتمام تدقيق البيانات. مؤكدًا أنه لن يسمح للمتقدمين بالدخول بعد بداية الاختبار، كما لن يتم إجراء اختبار بديل لمن يتغيب أو يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد، ولن يُسمح بالخروج من قاعة الاختبار إلا بعد مُضي نصف ساعة من بداية الاختبار. وفي حالة وجود استفسارات لدى المتقدمين يمكنهم التواصل مع وحدة شؤون المعيدين والمحاضرين.