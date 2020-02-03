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"كورونا" يكبد الأسهم الصينية خسائر بقيمة 400 مليار دولار

تراجعت الأسواق في أول جلسة منذ 11 يومًا

تسبب القلق من انتشار فيروس كورونا في انخفاض قيمة الأسهم الصينية بأكثر من 400 مليار دولار في أول جلسة تداول اليوم (الاثنين)، بعد عطلة طويلة بمناسبة العام القمري الجديد في حين ارتفع عدد الوفيات جراء الوباء إلى 361.

وتراجعت الأسواق عند الفتح في أول جلسة لها منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أدى ظهور الفيروس إلى وفاة 17 شخصًا في مدينة ووهان، بؤرة التفشي، في إقليم هوبي بوسط البلاد، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة أن عدد الوفيات في الصين ارتفع إلى 361 حتى أمس بزيادة 57 حالة عن اليوم السابق.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة زاد بواقع 2829 ليصل العدد الإجمالي إلى 17205 إصابات.

ولا تزال ووهان وغيرها من المدن في حالة عزلة مع فرض قيود شديدة على السفر إليها، وتواجه الصين عزلة دولية متزايدة أيضًا بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى البلاد.

فيروس كورونا الجديد الأسهم الصينية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" يكبد الأسهم الصينية خسائر بقيمة 400 مليار دولار
سبق

تسبب القلق من انتشار فيروس كورونا في انخفاض قيمة الأسهم الصينية بأكثر من 400 مليار دولار في أول جلسة تداول اليوم (الاثنين)، بعد عطلة طويلة بمناسبة العام القمري الجديد في حين ارتفع عدد الوفيات جراء الوباء إلى 361.

وتراجعت الأسواق عند الفتح في أول جلسة لها منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أدى ظهور الفيروس إلى وفاة 17 شخصًا في مدينة ووهان، بؤرة التفشي، في إقليم هوبي بوسط البلاد، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة أن عدد الوفيات في الصين ارتفع إلى 361 حتى أمس بزيادة 57 حالة عن اليوم السابق.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة زاد بواقع 2829 ليصل العدد الإجمالي إلى 17205 إصابات.

ولا تزال ووهان وغيرها من المدن في حالة عزلة مع فرض قيود شديدة على السفر إليها، وتواجه الصين عزلة دولية متزايدة أيضًا بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى البلاد.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
03:35 PM

"كورونا" يكبد الأسهم الصينية خسائر بقيمة 400 مليار دولار

تراجعت الأسواق في أول جلسة منذ 11 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسبب القلق من انتشار فيروس كورونا في انخفاض قيمة الأسهم الصينية بأكثر من 400 مليار دولار في أول جلسة تداول اليوم (الاثنين)، بعد عطلة طويلة بمناسبة العام القمري الجديد في حين ارتفع عدد الوفيات جراء الوباء إلى 361.

وتراجعت الأسواق عند الفتح في أول جلسة لها منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أدى ظهور الفيروس إلى وفاة 17 شخصًا في مدينة ووهان، بؤرة التفشي، في إقليم هوبي بوسط البلاد، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة أن عدد الوفيات في الصين ارتفع إلى 361 حتى أمس بزيادة 57 حالة عن اليوم السابق.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة زاد بواقع 2829 ليصل العدد الإجمالي إلى 17205 إصابات.

ولا تزال ووهان وغيرها من المدن في حالة عزلة مع فرض قيود شديدة على السفر إليها، وتواجه الصين عزلة دولية متزايدة أيضًا بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى البلاد.

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