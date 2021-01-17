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ينبع..75  ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

القيادات التعليمية والإشرافية تتابع سير الدراسة عن بعد واكتمال وصول المقررات

انتظم اليوم الأحد أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بتعليم ينبع في الدراسة "عن بعد" في ظل خطة تربوية منظمة لاستعداد وجاهزية المجتمع التعليمي.

وتابعت القيادات التعليمية والإشرافية بتعليم المحافظة، سير العملية التعليمية واكتمال وصول جميع المقررات الدراسية وتسليمها للطلاب مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية.

وتفقّد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، عددًا من مدارس المحافظة بدأها بمتوسطة أنس بن مالك، وقف من خلالها على جاهزية المدارس، والتقى بالهيئة التعليمية والإدارية وتابع تسلّم الطلبة لكتبهم، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

ورحب العطوي، بعودة الكوادر التعليمية والإدارية، والطلاب والطالبات إلى صفوف الدراسة لمواصلة رحلة العلم والتعليم، متمنياً لهم فصلًا دراسيًا حافلًا بالعطاء، مؤكدًا على أهمية البداية الجادة، واستثمار فرص التعلم التي هُيأت للطلاب عبر منصة مدرستي وقنوات "عين" التعليمية الفضائية، والتي أسهمت بشكل كبير في مواصلة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول بنجاح، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الطلاب والطالبات، من خلال عمل مخطط وجهد منظم ومشترك اشتركت فيه أدوار المجتمع التعليمي.

وأشار إلى أهمية دور أولياء الأمور في نجاح منصة مدرستي وتحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على أن جوهر العملية التعليمية عن بُعد من خلال منصة مدرستي يرتكز على دور الطالب في الاستعداد النفسي والمعرفي وذلك بتوفير البيئة التعليمية المناسبة والدعم المعنوي والحسي من خلال المتابعة المباشرة أثناء العملية التعليمية.

وزارة التعليم منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ينبع..75  ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني
سبق

انتظم اليوم الأحد أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بتعليم ينبع في الدراسة "عن بعد" في ظل خطة تربوية منظمة لاستعداد وجاهزية المجتمع التعليمي.

وتابعت القيادات التعليمية والإشرافية بتعليم المحافظة، سير العملية التعليمية واكتمال وصول جميع المقررات الدراسية وتسليمها للطلاب مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية.

وتفقّد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، عددًا من مدارس المحافظة بدأها بمتوسطة أنس بن مالك، وقف من خلالها على جاهزية المدارس، والتقى بالهيئة التعليمية والإدارية وتابع تسلّم الطلبة لكتبهم، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

ورحب العطوي، بعودة الكوادر التعليمية والإدارية، والطلاب والطالبات إلى صفوف الدراسة لمواصلة رحلة العلم والتعليم، متمنياً لهم فصلًا دراسيًا حافلًا بالعطاء، مؤكدًا على أهمية البداية الجادة، واستثمار فرص التعلم التي هُيأت للطلاب عبر منصة مدرستي وقنوات "عين" التعليمية الفضائية، والتي أسهمت بشكل كبير في مواصلة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول بنجاح، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الطلاب والطالبات، من خلال عمل مخطط وجهد منظم ومشترك اشتركت فيه أدوار المجتمع التعليمي.

وأشار إلى أهمية دور أولياء الأمور في نجاح منصة مدرستي وتحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على أن جوهر العملية التعليمية عن بُعد من خلال منصة مدرستي يرتكز على دور الطالب في الاستعداد النفسي والمعرفي وذلك بتوفير البيئة التعليمية المناسبة والدعم المعنوي والحسي من خلال المتابعة المباشرة أثناء العملية التعليمية.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
03:08 PM

ينبع..75  ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

القيادات التعليمية والإشرافية تتابع سير الدراسة عن بعد واكتمال وصول المقررات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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انتظم اليوم الأحد أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بتعليم ينبع في الدراسة "عن بعد" في ظل خطة تربوية منظمة لاستعداد وجاهزية المجتمع التعليمي.

وتابعت القيادات التعليمية والإشرافية بتعليم المحافظة، سير العملية التعليمية واكتمال وصول جميع المقررات الدراسية وتسليمها للطلاب مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية.

وتفقّد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، عددًا من مدارس المحافظة بدأها بمتوسطة أنس بن مالك، وقف من خلالها على جاهزية المدارس، والتقى بالهيئة التعليمية والإدارية وتابع تسلّم الطلبة لكتبهم، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

ورحب العطوي، بعودة الكوادر التعليمية والإدارية، والطلاب والطالبات إلى صفوف الدراسة لمواصلة رحلة العلم والتعليم، متمنياً لهم فصلًا دراسيًا حافلًا بالعطاء، مؤكدًا على أهمية البداية الجادة، واستثمار فرص التعلم التي هُيأت للطلاب عبر منصة مدرستي وقنوات "عين" التعليمية الفضائية، والتي أسهمت بشكل كبير في مواصلة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول بنجاح، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الطلاب والطالبات، من خلال عمل مخطط وجهد منظم ومشترك اشتركت فيه أدوار المجتمع التعليمي.

وأشار إلى أهمية دور أولياء الأمور في نجاح منصة مدرستي وتحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على أن جوهر العملية التعليمية عن بُعد من خلال منصة مدرستي يرتكز على دور الطالب في الاستعداد النفسي والمعرفي وذلك بتوفير البيئة التعليمية المناسبة والدعم المعنوي والحسي من خلال المتابعة المباشرة أثناء العملية التعليمية.

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