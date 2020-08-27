معاودة ظهور "داعش" تتوجه بوزيرة الدفاع الفرنسية إلى العراق

"بارلي" تتمسك بأن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً خطيراً

توجهت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم (الخميس)، إلى العراق في زيارة تشكل جزءاً من التزام باريس المستمر بالحرب على الإرهاب ودعمها لسيادة العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان نقلته "رويترز"، أن "بارلي" متمسكة بحقيقة أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يشكل تهديداً خطيراً يتعين الاستمرار في مواجهته.

من جهتهم، كشف مسؤولون بالوزارة أن باريس قلقة بسبب عودة ظهور التنظيم، الذي يستفيد من الضبابية السياسية في العراق والتنافس بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.

وجرى تكثيف الضربات الجوية الفرنسية على جيوب منعزلة لـ"داعش" خلال الشهور الماضية.