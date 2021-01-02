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المغرب تسجِّل 1171 إصابة جديدة بكورونا

27 حالة وفاة بالفيروس

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 442141.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجّلت 27 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7452، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 412168 .

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجِّل 1171 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 442141.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجّلت 27 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7452، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 412168 .

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
09:41 PM

المغرب تسجِّل 1171 إصابة جديدة بكورونا

27 حالة وفاة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 442141.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجّلت 27 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7452، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 412168 .

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