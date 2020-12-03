وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "خلال 24 ساعة القادمة -بإذن الله- من اليوم الخميس 18/ 4/ 1442هـ إلى صباح الجمعة، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من: (الرياض، والشرقية، والصمان، والقصيم، وحائل، والباحة، وجازان، وعسير، والشمالية، ومكة، والجوف، وجنوب شرق المدينة، والكويت).

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

أين تسقط هطولات الـ24 ساعة القادمة؟ "الحصيني" يتوقع طقس نهاية الأسبوع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-03 توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق. وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "خلال 24 ساعة القادمة -بإذن الله- من اليوم الخميس 18/ 4/ 1442هـ إلى صباح الجمعة، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من: (الرياض، والشرقية، والصمان، والقصيم، وحائل، والباحة، وجازان، وعسير، والشمالية، ومكة، والجوف، وجنوب شرق المدينة، والكويت).

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 09:46 AM

أين تسقط هطولات الـ24 ساعة القادمة؟ "الحصيني" يتوقع طقس نهاية الأسبوع قال: أمطار متفاوتة حتى صباح الجمعة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من المناطق





A A A





15 مشاركة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "خلال 24 ساعة القادمة -بإذن الله- من اليوم الخميس 18/ 4/ 1442هـ إلى صباح الجمعة، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من: (الرياض، والشرقية، والصمان، والقصيم، وحائل، والباحة، وجازان، وعسير، والشمالية، ومكة، والجوف، وجنوب شرق المدينة، والكويت).