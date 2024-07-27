"الحيدري" يلقي محاضرة عن رحلات الحج في أدبي الرياض.. غداً

تتناول عدداً من المفاهيم وتعرض عدداً من الرحالة الخليجيين

من المقرر أن يُلقي المتخصص في أدب الرحلات، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحيدري، غدًا الأحد، محاضرة في النادي الأدبي بالرياض، تحت عنوان "رحلات الـحج في العصر الحديث: المقاصد والسمات"، ويديرها عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بالرياض، محمد المشهوري.

وتتناول المحاضرة مفهوم الرحلة تأريخًا وتأليفا، وذاكرة الـحجّ في الشعر، وبنية الرحلة من حيث الباعث على الرحلة، وغرض الكتابة، وتتضمن حديثًا عن سمات أدب رحلات الحج، وخاصة عتبة العنوان في رحلة الحج والعمرة، وعلاقة التفاعل الأجناسي بين الرحلة والسيرة الذاتية.

وستعرض المحاضرة عددًا من الرحالة الخليجيين، مثل يوسف العارف، وفوزية أبو خالد، وسعديّة مفرّح.