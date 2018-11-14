السيول المنقولة تغلق طريق "البطحانية- سامودة"

"أمن الطرق" يحذر من تجمعات المياه بطريق "حائل- القصيم"

أفادت القوات الخاصة لأمن الطرق بأن تأثر طريق "البطحانية- سامودة" بسيول منقولة بالقرب من "هجرة أم عشر"، أسفر عن إغلاق الطريق مؤقتاً.

ودعا "أمن الطرق" مستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة حفاظاً على سلامتهم.

وحذرت قوات أمن الطرق مستخدمي طريق "القصيم- حائل" السريع من تجمعات مياه في بعض المواقع بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة.

وكانت القوات قد نبهت اليوم لهطول أمطار غزيرة على عدد من المواقع بالمنطقة الشرقية، شملت طرق "حفر الباطن- الرياض"، و"حفر الباطن- رفحاء"، و"حفر الباطن- سامودة".