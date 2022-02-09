النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التأمينات الاجتماعية" تُطلق منصتها الرقمية "تأميناتي أعمال"

لأتمتة إجراءات أصحاب العمل وتقديم الخدمات بقالب سهل

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منصتها الرقمية "تأميناتي أعمال" بإصدارها المطور، برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد بن عبدالله الجدعان.

وتأتي منصة "تأميناتي أعمال" كأحدث منصّات المؤسسة الرقمية، التي تهدف إلى أتمتة جميع إجراءات أصحاب العمل وتقديم خدماتها الرقمية بقالب جديد متطور وسهل، مما يحقق المرونة واختصار دورة العمل.

وأوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، أن منصة "تأميناتي أعمال" تأتي ضمن جهود التأمينات الاجتماعية في تقديم خدمات متميزة لأصحاب العمل، لتشمل جميع ما يتعلق بالمشترك منذ بدء العلاقة الوظيفية وتحديث الأجور وغيرها.

وبيّن أن المنصة تأتي ضمن جهود المملكة بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتوفير بيئة أعمال رقمية ذات جودة وموثوقية تطبق أعلى معايير الأمن المعلوماتي.

من جهته، عبّر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس، عن سعادته بإطلاق المؤسسة لمنصة "تأميناتي أعمال"، مفيدًا أن إطلاق المؤسسة لمنصتها الرقمية المطورة "تأميناتي أعمال" والموجهة لأصحاب العمل تعد نقلة نوعية في خدمات المؤسسة الرقمية، وتهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

وذكر أن المنصة المطورة ستسهم في تحقيق أهداف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستراتيجية عبر تقديم المزيد من الخدمات المتجددة وتحقيق التميز في خدمة العميل؛ إذ ستسهل "تأميناتي أعمال" الربط مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الجودة والسرعة المطلوبة ومشاركة المعلومات، حيث تم بناءها للعميل وبالتشارك مع العميل نفسه.

وأشار إلى أن المنصة تتيح لصاحب العمل أو مشرف المنشأة استكمال تسجيل أو تعديل أو إنهاء نشاط المؤسسة، كما يمكن إضافة عقود عمل المشتركين وتعديل بيانات مدد اشتراكهم وتحديث أجورهم، كما تمكن المنصة من الإبلاغ عن إصابات العمل والصرف والتعويض عن تكاليف العلاج وسواها من الخدمات.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرصت في استراتيجيتها على تطوير وتحسين وأتمتة العمليات والمعاملات، ورفع الكفاءة التشغيلية لتقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة وفق أحدث التقنيات المعتمدة لتحسين تجربة المستخدم وتحقيق رضا العملاء.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التأمينات الاجتماعية" تُطلق منصتها الرقمية "تأميناتي أعمال"
سبق

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منصتها الرقمية "تأميناتي أعمال" بإصدارها المطور، برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد بن عبدالله الجدعان.

وتأتي منصة "تأميناتي أعمال" كأحدث منصّات المؤسسة الرقمية، التي تهدف إلى أتمتة جميع إجراءات أصحاب العمل وتقديم خدماتها الرقمية بقالب جديد متطور وسهل، مما يحقق المرونة واختصار دورة العمل.

وأوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، أن منصة "تأميناتي أعمال" تأتي ضمن جهود التأمينات الاجتماعية في تقديم خدمات متميزة لأصحاب العمل، لتشمل جميع ما يتعلق بالمشترك منذ بدء العلاقة الوظيفية وتحديث الأجور وغيرها.

وبيّن أن المنصة تأتي ضمن جهود المملكة بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتوفير بيئة أعمال رقمية ذات جودة وموثوقية تطبق أعلى معايير الأمن المعلوماتي.

من جهته، عبّر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس، عن سعادته بإطلاق المؤسسة لمنصة "تأميناتي أعمال"، مفيدًا أن إطلاق المؤسسة لمنصتها الرقمية المطورة "تأميناتي أعمال" والموجهة لأصحاب العمل تعد نقلة نوعية في خدمات المؤسسة الرقمية، وتهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

وذكر أن المنصة المطورة ستسهم في تحقيق أهداف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستراتيجية عبر تقديم المزيد من الخدمات المتجددة وتحقيق التميز في خدمة العميل؛ إذ ستسهل "تأميناتي أعمال" الربط مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الجودة والسرعة المطلوبة ومشاركة المعلومات، حيث تم بناءها للعميل وبالتشارك مع العميل نفسه.

وأشار إلى أن المنصة تتيح لصاحب العمل أو مشرف المنشأة استكمال تسجيل أو تعديل أو إنهاء نشاط المؤسسة، كما يمكن إضافة عقود عمل المشتركين وتعديل بيانات مدد اشتراكهم وتحديث أجورهم، كما تمكن المنصة من الإبلاغ عن إصابات العمل والصرف والتعويض عن تكاليف العلاج وسواها من الخدمات.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرصت في استراتيجيتها على تطوير وتحسين وأتمتة العمليات والمعاملات، ورفع الكفاءة التشغيلية لتقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة وفق أحدث التقنيات المعتمدة لتحسين تجربة المستخدم وتحقيق رضا العملاء.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
03:36 PM

"التأمينات الاجتماعية" تُطلق منصتها الرقمية "تأميناتي أعمال"

لأتمتة إجراءات أصحاب العمل وتقديم الخدمات بقالب سهل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
481

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منصتها الرقمية "تأميناتي أعمال" بإصدارها المطور، برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد بن عبدالله الجدعان.

وتأتي منصة "تأميناتي أعمال" كأحدث منصّات المؤسسة الرقمية، التي تهدف إلى أتمتة جميع إجراءات أصحاب العمل وتقديم خدماتها الرقمية بقالب جديد متطور وسهل، مما يحقق المرونة واختصار دورة العمل.

وأوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، أن منصة "تأميناتي أعمال" تأتي ضمن جهود التأمينات الاجتماعية في تقديم خدمات متميزة لأصحاب العمل، لتشمل جميع ما يتعلق بالمشترك منذ بدء العلاقة الوظيفية وتحديث الأجور وغيرها.

وبيّن أن المنصة تأتي ضمن جهود المملكة بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتوفير بيئة أعمال رقمية ذات جودة وموثوقية تطبق أعلى معايير الأمن المعلوماتي.

من جهته، عبّر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس، عن سعادته بإطلاق المؤسسة لمنصة "تأميناتي أعمال"، مفيدًا أن إطلاق المؤسسة لمنصتها الرقمية المطورة "تأميناتي أعمال" والموجهة لأصحاب العمل تعد نقلة نوعية في خدمات المؤسسة الرقمية، وتهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

وذكر أن المنصة المطورة ستسهم في تحقيق أهداف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستراتيجية عبر تقديم المزيد من الخدمات المتجددة وتحقيق التميز في خدمة العميل؛ إذ ستسهل "تأميناتي أعمال" الربط مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الجودة والسرعة المطلوبة ومشاركة المعلومات، حيث تم بناءها للعميل وبالتشارك مع العميل نفسه.

وأشار إلى أن المنصة تتيح لصاحب العمل أو مشرف المنشأة استكمال تسجيل أو تعديل أو إنهاء نشاط المؤسسة، كما يمكن إضافة عقود عمل المشتركين وتعديل بيانات مدد اشتراكهم وتحديث أجورهم، كما تمكن المنصة من الإبلاغ عن إصابات العمل والصرف والتعويض عن تكاليف العلاج وسواها من الخدمات.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرصت في استراتيجيتها على تطوير وتحسين وأتمتة العمليات والمعاملات، ورفع الكفاءة التشغيلية لتقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة وفق أحدث التقنيات المعتمدة لتحسين تجربة المستخدم وتحقيق رضا العملاء.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,603
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,332
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,024
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,060

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة