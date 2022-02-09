"التأمينات الاجتماعية" تُطلق منصتها الرقمية "تأميناتي أعمال"

لأتمتة إجراءات أصحاب العمل وتقديم الخدمات بقالب سهل

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منصتها الرقمية "تأميناتي أعمال" بإصدارها المطور، برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد بن عبدالله الجدعان.

وتأتي منصة "تأميناتي أعمال" كأحدث منصّات المؤسسة الرقمية، التي تهدف إلى أتمتة جميع إجراءات أصحاب العمل وتقديم خدماتها الرقمية بقالب جديد متطور وسهل، مما يحقق المرونة واختصار دورة العمل.

وأوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، أن منصة "تأميناتي أعمال" تأتي ضمن جهود التأمينات الاجتماعية في تقديم خدمات متميزة لأصحاب العمل، لتشمل جميع ما يتعلق بالمشترك منذ بدء العلاقة الوظيفية وتحديث الأجور وغيرها.

وبيّن أن المنصة تأتي ضمن جهود المملكة بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتوفير بيئة أعمال رقمية ذات جودة وموثوقية تطبق أعلى معايير الأمن المعلوماتي.

من جهته، عبّر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس، عن سعادته بإطلاق المؤسسة لمنصة "تأميناتي أعمال"، مفيدًا أن إطلاق المؤسسة لمنصتها الرقمية المطورة "تأميناتي أعمال" والموجهة لأصحاب العمل تعد نقلة نوعية في خدمات المؤسسة الرقمية، وتهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

وذكر أن المنصة المطورة ستسهم في تحقيق أهداف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستراتيجية عبر تقديم المزيد من الخدمات المتجددة وتحقيق التميز في خدمة العميل؛ إذ ستسهل "تأميناتي أعمال" الربط مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الجودة والسرعة المطلوبة ومشاركة المعلومات، حيث تم بناءها للعميل وبالتشارك مع العميل نفسه.

وأشار إلى أن المنصة تتيح لصاحب العمل أو مشرف المنشأة استكمال تسجيل أو تعديل أو إنهاء نشاط المؤسسة، كما يمكن إضافة عقود عمل المشتركين وتعديل بيانات مدد اشتراكهم وتحديث أجورهم، كما تمكن المنصة من الإبلاغ عن إصابات العمل والصرف والتعويض عن تكاليف العلاج وسواها من الخدمات.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرصت في استراتيجيتها على تطوير وتحسين وأتمتة العمليات والمعاملات، ورفع الكفاءة التشغيلية لتقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة وفق أحدث التقنيات المعتمدة لتحسين تجربة المستخدم وتحقيق رضا العملاء.