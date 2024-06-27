النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السياسة النفطية" للسعودية تضبط الأسعار العالمية في ظل التوترات

تحافظ على استقرار الأسواق وتغطي النقص حال وجود أي خلل بالإمدادات

لا يخرج ترؤُّس المملكة لقمة دول العشرين في أوساكا باليابان عن مفهوم الريادة الاقتصادية بالمنطقة والثقل السياسي الذي تتمتع به، في وقت تعصف فيه الاضطرابات السياسية والحروب بالعالم، لكن السوق السعودي ظلّ ثابتًا صلبًا يتلقى الصدمات بكل صلابة؛ فالعالم اليوم يبرهن على أن السعودية قادرة على رفع سعر النفط لو أرادت ذلك.

وتوعدت السعودية سابقًا من يهدد مصالحها بالرد بصفتها أحد عمالقة الاقتصاد العالمي، لكنها السياسة الحكيمة ومراعاة مصالح الدول والمحافظة على التوازن في الأسواق النفطية التي يحكمها العرض والطلب كحال كل الأسواق.

ولكون "الرياض" أهم الاقتصادات المؤثرة في العالم ولاعبًا رئيسًا في أسواق النفط العالمية؛ استطاعت أن تجلس بين دول عظيمة اقتصاديًّا؛ كالتنين الصيني الذي يملك كثيرًا من الشركات ويصنع التقنية ويستثمر في الطاقة والصناعة حتى زاحم الولايات المتحدة الأمريكية، فالسعودية اليوم تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطيات الأجنبية، بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كلٍّ من الصين واليابان حسب بيانات صندوق النقد الدولي، وتمتلك مخزونًا نفطيًّا ضخمًا اعتُبرت معه البنك المركزي للذهب الأسود بالعالم.

واستحقت المملكة أن تحجز لها مقعدًا مهمًّا بين دول العشرين؛ لدورها الفعّال في ضبط أسواق النفط والتزامها بتزويد الدول بحاجتها من النفط، فالسعودية اليوم ومع ما تتعرض له من هجمات حوثية تستهدف أنابيب النفط والسوق العالمي؛ أكدت التزامها غير مرة بالعمل على وصول صادراتها النفطية للدول المستفيدة، وهو ما حققته في السنوات الأخيرة فلم تجنح لسياسات الطيش.

وبصفتها أكبر بلد مصدر للنفط الخام بالعالم صنعت توازنًا في الأسواق النفطية، رغم ما يمر بالعالم من توترات في بعض المناطق، إلا أن السياسة "النفطية" التي تننهجها السعودية نأت بالأسواق النفطية عن أية حروب تجارية مثل ما حصل بين أمريكا والصين، أو الحروب السياسية التي تندلع في المنطقة، وغالبًا ما تؤثر في أسعار النفط.

وتحافظ السعودية على استقرار أسواق النفط العالمية مند سنوات، وتغطي النقص إذا كان هناك خلل في الإمدادات؛ فأي نقص يعني ارتفاع أسعار النفط، كما تستطيع السعودية بصفتها صاحبة الإنتاج الأعلى والرائدة في هذا المجال التحكم بالأسعار، لكن تعهدت غير مرة بالإمداد وسد أي نقص، خاصة في التقلبات والاضطرابات، ولو فكرت السعودية بتقليص إمداداتها النفطية لَارتفع سعر برميل النفط، وهذا ما لا تتمناه الدول المستوردة؛ فأي ارتفاع في أسواق النفط لن يؤثر على الأسواق النفطية فقط، بل سينعكس على أسعار السلع في الدول المصنعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السياسة النفطية" للسعودية تضبط الأسعار العالمية في ظل التوترات
سبق

لا يخرج ترؤُّس المملكة لقمة دول العشرين في أوساكا باليابان عن مفهوم الريادة الاقتصادية بالمنطقة والثقل السياسي الذي تتمتع به، في وقت تعصف فيه الاضطرابات السياسية والحروب بالعالم، لكن السوق السعودي ظلّ ثابتًا صلبًا يتلقى الصدمات بكل صلابة؛ فالعالم اليوم يبرهن على أن السعودية قادرة على رفع سعر النفط لو أرادت ذلك.

وتوعدت السعودية سابقًا من يهدد مصالحها بالرد بصفتها أحد عمالقة الاقتصاد العالمي، لكنها السياسة الحكيمة ومراعاة مصالح الدول والمحافظة على التوازن في الأسواق النفطية التي يحكمها العرض والطلب كحال كل الأسواق.

ولكون "الرياض" أهم الاقتصادات المؤثرة في العالم ولاعبًا رئيسًا في أسواق النفط العالمية؛ استطاعت أن تجلس بين دول عظيمة اقتصاديًّا؛ كالتنين الصيني الذي يملك كثيرًا من الشركات ويصنع التقنية ويستثمر في الطاقة والصناعة حتى زاحم الولايات المتحدة الأمريكية، فالسعودية اليوم تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطيات الأجنبية، بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كلٍّ من الصين واليابان حسب بيانات صندوق النقد الدولي، وتمتلك مخزونًا نفطيًّا ضخمًا اعتُبرت معه البنك المركزي للذهب الأسود بالعالم.

واستحقت المملكة أن تحجز لها مقعدًا مهمًّا بين دول العشرين؛ لدورها الفعّال في ضبط أسواق النفط والتزامها بتزويد الدول بحاجتها من النفط، فالسعودية اليوم ومع ما تتعرض له من هجمات حوثية تستهدف أنابيب النفط والسوق العالمي؛ أكدت التزامها غير مرة بالعمل على وصول صادراتها النفطية للدول المستفيدة، وهو ما حققته في السنوات الأخيرة فلم تجنح لسياسات الطيش.

وبصفتها أكبر بلد مصدر للنفط الخام بالعالم صنعت توازنًا في الأسواق النفطية، رغم ما يمر بالعالم من توترات في بعض المناطق، إلا أن السياسة "النفطية" التي تننهجها السعودية نأت بالأسواق النفطية عن أية حروب تجارية مثل ما حصل بين أمريكا والصين، أو الحروب السياسية التي تندلع في المنطقة، وغالبًا ما تؤثر في أسعار النفط.

وتحافظ السعودية على استقرار أسواق النفط العالمية مند سنوات، وتغطي النقص إذا كان هناك خلل في الإمدادات؛ فأي نقص يعني ارتفاع أسعار النفط، كما تستطيع السعودية بصفتها صاحبة الإنتاج الأعلى والرائدة في هذا المجال التحكم بالأسعار، لكن تعهدت غير مرة بالإمداد وسد أي نقص، خاصة في التقلبات والاضطرابات، ولو فكرت السعودية بتقليص إمداداتها النفطية لَارتفع سعر برميل النفط، وهذا ما لا تتمناه الدول المستوردة؛ فأي ارتفاع في أسواق النفط لن يؤثر على الأسواق النفطية فقط، بل سينعكس على أسعار السلع في الدول المصنعة.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
08:48 PM

"السياسة النفطية" للسعودية تضبط الأسعار العالمية في ظل التوترات

تحافظ على استقرار الأسواق وتغطي النقص حال وجود أي خلل بالإمدادات

A A A
بدر العتيبي - الرياض
1
726

لا يخرج ترؤُّس المملكة لقمة دول العشرين في أوساكا باليابان عن مفهوم الريادة الاقتصادية بالمنطقة والثقل السياسي الذي تتمتع به، في وقت تعصف فيه الاضطرابات السياسية والحروب بالعالم، لكن السوق السعودي ظلّ ثابتًا صلبًا يتلقى الصدمات بكل صلابة؛ فالعالم اليوم يبرهن على أن السعودية قادرة على رفع سعر النفط لو أرادت ذلك.

وتوعدت السعودية سابقًا من يهدد مصالحها بالرد بصفتها أحد عمالقة الاقتصاد العالمي، لكنها السياسة الحكيمة ومراعاة مصالح الدول والمحافظة على التوازن في الأسواق النفطية التي يحكمها العرض والطلب كحال كل الأسواق.

ولكون "الرياض" أهم الاقتصادات المؤثرة في العالم ولاعبًا رئيسًا في أسواق النفط العالمية؛ استطاعت أن تجلس بين دول عظيمة اقتصاديًّا؛ كالتنين الصيني الذي يملك كثيرًا من الشركات ويصنع التقنية ويستثمر في الطاقة والصناعة حتى زاحم الولايات المتحدة الأمريكية، فالسعودية اليوم تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطيات الأجنبية، بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كلٍّ من الصين واليابان حسب بيانات صندوق النقد الدولي، وتمتلك مخزونًا نفطيًّا ضخمًا اعتُبرت معه البنك المركزي للذهب الأسود بالعالم.

واستحقت المملكة أن تحجز لها مقعدًا مهمًّا بين دول العشرين؛ لدورها الفعّال في ضبط أسواق النفط والتزامها بتزويد الدول بحاجتها من النفط، فالسعودية اليوم ومع ما تتعرض له من هجمات حوثية تستهدف أنابيب النفط والسوق العالمي؛ أكدت التزامها غير مرة بالعمل على وصول صادراتها النفطية للدول المستفيدة، وهو ما حققته في السنوات الأخيرة فلم تجنح لسياسات الطيش.

وبصفتها أكبر بلد مصدر للنفط الخام بالعالم صنعت توازنًا في الأسواق النفطية، رغم ما يمر بالعالم من توترات في بعض المناطق، إلا أن السياسة "النفطية" التي تننهجها السعودية نأت بالأسواق النفطية عن أية حروب تجارية مثل ما حصل بين أمريكا والصين، أو الحروب السياسية التي تندلع في المنطقة، وغالبًا ما تؤثر في أسعار النفط.

وتحافظ السعودية على استقرار أسواق النفط العالمية مند سنوات، وتغطي النقص إذا كان هناك خلل في الإمدادات؛ فأي نقص يعني ارتفاع أسعار النفط، كما تستطيع السعودية بصفتها صاحبة الإنتاج الأعلى والرائدة في هذا المجال التحكم بالأسعار، لكن تعهدت غير مرة بالإمداد وسد أي نقص، خاصة في التقلبات والاضطرابات، ولو فكرت السعودية بتقليص إمداداتها النفطية لَارتفع سعر برميل النفط، وهذا ما لا تتمناه الدول المستوردة؛ فأي ارتفاع في أسواق النفط لن يؤثر على الأسواق النفطية فقط، بل سينعكس على أسعار السلع في الدول المصنعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,177
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,691
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,056

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة