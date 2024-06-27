"السياسة النفطية" للسعودية تضبط الأسعار العالمية في ظل التوترات

تحافظ على استقرار الأسواق وتغطي النقص حال وجود أي خلل بالإمدادات

لا يخرج ترؤُّس المملكة لقمة دول العشرين في أوساكا باليابان عن مفهوم الريادة الاقتصادية بالمنطقة والثقل السياسي الذي تتمتع به، في وقت تعصف فيه الاضطرابات السياسية والحروب بالعالم، لكن السوق السعودي ظلّ ثابتًا صلبًا يتلقى الصدمات بكل صلابة؛ فالعالم اليوم يبرهن على أن السعودية قادرة على رفع سعر النفط لو أرادت ذلك.

وتوعدت السعودية سابقًا من يهدد مصالحها بالرد بصفتها أحد عمالقة الاقتصاد العالمي، لكنها السياسة الحكيمة ومراعاة مصالح الدول والمحافظة على التوازن في الأسواق النفطية التي يحكمها العرض والطلب كحال كل الأسواق.

ولكون "الرياض" أهم الاقتصادات المؤثرة في العالم ولاعبًا رئيسًا في أسواق النفط العالمية؛ استطاعت أن تجلس بين دول عظيمة اقتصاديًّا؛ كالتنين الصيني الذي يملك كثيرًا من الشركات ويصنع التقنية ويستثمر في الطاقة والصناعة حتى زاحم الولايات المتحدة الأمريكية، فالسعودية اليوم تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطيات الأجنبية، بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كلٍّ من الصين واليابان حسب بيانات صندوق النقد الدولي، وتمتلك مخزونًا نفطيًّا ضخمًا اعتُبرت معه البنك المركزي للذهب الأسود بالعالم.

واستحقت المملكة أن تحجز لها مقعدًا مهمًّا بين دول العشرين؛ لدورها الفعّال في ضبط أسواق النفط والتزامها بتزويد الدول بحاجتها من النفط، فالسعودية اليوم ومع ما تتعرض له من هجمات حوثية تستهدف أنابيب النفط والسوق العالمي؛ أكدت التزامها غير مرة بالعمل على وصول صادراتها النفطية للدول المستفيدة، وهو ما حققته في السنوات الأخيرة فلم تجنح لسياسات الطيش.

وبصفتها أكبر بلد مصدر للنفط الخام بالعالم صنعت توازنًا في الأسواق النفطية، رغم ما يمر بالعالم من توترات في بعض المناطق، إلا أن السياسة "النفطية" التي تننهجها السعودية نأت بالأسواق النفطية عن أية حروب تجارية مثل ما حصل بين أمريكا والصين، أو الحروب السياسية التي تندلع في المنطقة، وغالبًا ما تؤثر في أسعار النفط.

وتحافظ السعودية على استقرار أسواق النفط العالمية مند سنوات، وتغطي النقص إذا كان هناك خلل في الإمدادات؛ فأي نقص يعني ارتفاع أسعار النفط، كما تستطيع السعودية بصفتها صاحبة الإنتاج الأعلى والرائدة في هذا المجال التحكم بالأسعار، لكن تعهدت غير مرة بالإمداد وسد أي نقص، خاصة في التقلبات والاضطرابات، ولو فكرت السعودية بتقليص إمداداتها النفطية لَارتفع سعر برميل النفط، وهذا ما لا تتمناه الدول المستوردة؛ فأي ارتفاع في أسواق النفط لن يؤثر على الأسواق النفطية فقط، بل سينعكس على أسعار السلع في الدول المصنعة.