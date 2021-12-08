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"مجلس التنسيق السعودي - القطري" يُلبِّي تطلعات القيادة ويوثق الروابط الأخوية

يشتمل على مبادرات تعاون نوعية بمختلف المجالات تستند لرؤية 2030م بالبلدَيْن

يأتي ترؤس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي - القطري، توثيقًا للروابط الأخوية التي تجمع البلدَيْن الشقيقَيْن.

وتفصيلاً، تستند مبادرات مجلس التنسيق السعودي - القطري إلى رؤية السعودية 2030، ورؤية دولة قطر 2030، وتهدف لتلبية تطلعات القيادة في البلدَيْن، وتحقيق مصالح شعبَيْهما الشقيقَيْن، والدفع بالشراكة بين البلدَيْن إلى آفاق أرحب.

ويسهم مجلس التنسيق السعودي - القطري في تعزيز العلاقات السعودية – القطرية، وتطويرها، نظرًا لما يشتمل عليه من مبادرات تعاون نوعية في مختلف المجالات، وآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها.

ويعود تاريخ إنشاء مجلس التنسيق المشترك بين البلدين إلى الخامس من شهر يوليو 2008م؛ وذلك لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية.

ويرأس مجلس التنسيق السعودي – القطري من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب القطري صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. ويشارك في عضوية المجلس عددٌ من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

يُذكر أن زيارة سمو ولي العهد لدولة قطر ضمن جولة سموه الخليجية ستسهم في تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-؛ لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(36) في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتَيْن الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة.

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"مجلس التنسيق السعودي - القطري" يُلبِّي تطلعات القيادة ويوثق الروابط الأخوية
سبق

يأتي ترؤس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي - القطري، توثيقًا للروابط الأخوية التي تجمع البلدَيْن الشقيقَيْن.

وتفصيلاً، تستند مبادرات مجلس التنسيق السعودي - القطري إلى رؤية السعودية 2030، ورؤية دولة قطر 2030، وتهدف لتلبية تطلعات القيادة في البلدَيْن، وتحقيق مصالح شعبَيْهما الشقيقَيْن، والدفع بالشراكة بين البلدَيْن إلى آفاق أرحب.

ويسهم مجلس التنسيق السعودي - القطري في تعزيز العلاقات السعودية – القطرية، وتطويرها، نظرًا لما يشتمل عليه من مبادرات تعاون نوعية في مختلف المجالات، وآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها.

ويعود تاريخ إنشاء مجلس التنسيق المشترك بين البلدين إلى الخامس من شهر يوليو 2008م؛ وذلك لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية.

ويرأس مجلس التنسيق السعودي – القطري من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب القطري صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. ويشارك في عضوية المجلس عددٌ من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

يُذكر أن زيارة سمو ولي العهد لدولة قطر ضمن جولة سموه الخليجية ستسهم في تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-؛ لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(36) في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتَيْن الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
11:48 PM

"مجلس التنسيق السعودي - القطري" يُلبِّي تطلعات القيادة ويوثق الروابط الأخوية

يشتمل على مبادرات تعاون نوعية بمختلف المجالات تستند لرؤية 2030م بالبلدَيْن

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بدر الجبل - الرياض
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يأتي ترؤس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي - القطري، توثيقًا للروابط الأخوية التي تجمع البلدَيْن الشقيقَيْن.

وتفصيلاً، تستند مبادرات مجلس التنسيق السعودي - القطري إلى رؤية السعودية 2030، ورؤية دولة قطر 2030، وتهدف لتلبية تطلعات القيادة في البلدَيْن، وتحقيق مصالح شعبَيْهما الشقيقَيْن، والدفع بالشراكة بين البلدَيْن إلى آفاق أرحب.

ويسهم مجلس التنسيق السعودي - القطري في تعزيز العلاقات السعودية – القطرية، وتطويرها، نظرًا لما يشتمل عليه من مبادرات تعاون نوعية في مختلف المجالات، وآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها.

ويعود تاريخ إنشاء مجلس التنسيق المشترك بين البلدين إلى الخامس من شهر يوليو 2008م؛ وذلك لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية.

ويرأس مجلس التنسيق السعودي – القطري من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب القطري صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. ويشارك في عضوية المجلس عددٌ من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

يُذكر أن زيارة سمو ولي العهد لدولة قطر ضمن جولة سموه الخليجية ستسهم في تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-؛ لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(36) في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتَيْن الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة.

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