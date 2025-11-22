النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. قائد مدرسة يعلن إلغاء حصة يوم الأحد لمشاهدة مباراة الهلال

المقطع أحدث انقساماً من خلال "تويتر" بين مؤيد ومعارض لموقف المدير

أعلن مدير إحدى المدارس إلغاء حصة يوم الأحد القادم، حتى يتسنى للطلاب والكادر التعليمي والإداري مشاهدة مباراة الهلال على نهائي آسيا، والذي ستجمعه بفريق أوراوا الياباني على أرض الأخير، عند الساعة الواحدة ظهراً.

وقال قائد المدرسة من خلال فيديو متداول وهو يقف في ساحة المدرسة أمام الطلاب؛ سيكون لقاء نادي الهلال عند الساعة الواحدة تقريباً ومن حس وطني بصراحة راعينا أن يوم الأحد الحصة السادسة خروج من المدرسة.. وسط تصفيق الجميع.

الفيديو أحدث انقساماً من خلال منصة "تويتر" ما بين مؤيد لموقف المدير ومعارض له.

يشار إلى أن مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا ستقام ظهر الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، علماً أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف سجله المحترف البيروفي أندريه كاريلو.

الهلال أوراوا الياباني مدير مدرسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. قائد مدرسة يعلن إلغاء حصة يوم الأحد لمشاهدة مباراة الهلال
سبق

أعلن مدير إحدى المدارس إلغاء حصة يوم الأحد القادم، حتى يتسنى للطلاب والكادر التعليمي والإداري مشاهدة مباراة الهلال على نهائي آسيا، والذي ستجمعه بفريق أوراوا الياباني على أرض الأخير، عند الساعة الواحدة ظهراً.

وقال قائد المدرسة من خلال فيديو متداول وهو يقف في ساحة المدرسة أمام الطلاب؛ سيكون لقاء نادي الهلال عند الساعة الواحدة تقريباً ومن حس وطني بصراحة راعينا أن يوم الأحد الحصة السادسة خروج من المدرسة.. وسط تصفيق الجميع.

الفيديو أحدث انقساماً من خلال منصة "تويتر" ما بين مؤيد لموقف المدير ومعارض له.

يشار إلى أن مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا ستقام ظهر الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، علماً أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف سجله المحترف البيروفي أندريه كاريلو.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
12:51 AM

بالفيديو .. قائد مدرسة يعلن إلغاء حصة يوم الأحد لمشاهدة مباراة الهلال

المقطع أحدث انقساماً من خلال "تويتر" بين مؤيد ومعارض لموقف المدير

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
17
5,778

أعلن مدير إحدى المدارس إلغاء حصة يوم الأحد القادم، حتى يتسنى للطلاب والكادر التعليمي والإداري مشاهدة مباراة الهلال على نهائي آسيا، والذي ستجمعه بفريق أوراوا الياباني على أرض الأخير، عند الساعة الواحدة ظهراً.

وقال قائد المدرسة من خلال فيديو متداول وهو يقف في ساحة المدرسة أمام الطلاب؛ سيكون لقاء نادي الهلال عند الساعة الواحدة تقريباً ومن حس وطني بصراحة راعينا أن يوم الأحد الحصة السادسة خروج من المدرسة.. وسط تصفيق الجميع.

الفيديو أحدث انقساماً من خلال منصة "تويتر" ما بين مؤيد لموقف المدير ومعارض له.

يشار إلى أن مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا ستقام ظهر الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، علماً أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف سجله المحترف البيروفي أندريه كاريلو.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,833
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,512
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,899
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,215

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة