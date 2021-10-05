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"النيابة العامة": تشغيل المتسلل للمملكة جريمة توجب التوقيف

تشمل عقوباتها السجن من ٥- ١٥ سنة وغرامة مليون ريال ومصادرة "الوسيلة"

قالت النيابة العامة إن تشغيل المتسلل إلى المملكة جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن من (٥) سنوات إلى (١٥) سنة، وغرامة مليون ريال، ومصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

وشددت عبر حسابها الرسمي على تويتر على أنه تُعد من الأفعال الجرمية الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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"النيابة العامة": تشغيل المتسلل للمملكة جريمة توجب التوقيف
سبق

قالت النيابة العامة إن تشغيل المتسلل إلى المملكة جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن من (٥) سنوات إلى (١٥) سنة، وغرامة مليون ريال، ومصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

وشددت عبر حسابها الرسمي على تويتر على أنه تُعد من الأفعال الجرمية الكبيرة الموجبة للتوقيف.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
09:20 PM

"النيابة العامة": تشغيل المتسلل للمملكة جريمة توجب التوقيف

تشمل عقوباتها السجن من ٥- ١٥ سنة وغرامة مليون ريال ومصادرة "الوسيلة"

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
1,544

قالت النيابة العامة إن تشغيل المتسلل إلى المملكة جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن من (٥) سنوات إلى (١٥) سنة، وغرامة مليون ريال، ومصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

وشددت عبر حسابها الرسمي على تويتر على أنه تُعد من الأفعال الجرمية الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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