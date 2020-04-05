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بالصور.. "مدني القويعية" يخرج مركبة علقت بأحد الأودية بسبب الأمطار

هطلت على المحافظة ومراكزها

تمكنت فرق الدفاع المدني بالقويعية من استخراج إحدى المركبات التي احتجزتها السيول في أحد أودية المحافظة بعد أن هطلت، مساء أمس، أمطارٌ غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة القويعية ومراكزها، جرت على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

ورصد المصور محمد بن عثمان الطويل، السيول بعدسة كاميراته الطائرة، كما وثق استخراج المركبة العالقة بأحد الأودية.

الدفاع المدني بالقويعية أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "مدني القويعية" يخرج مركبة علقت بأحد الأودية بسبب الأمطار
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بالقويعية من استخراج إحدى المركبات التي احتجزتها السيول في أحد أودية المحافظة بعد أن هطلت، مساء أمس، أمطارٌ غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة القويعية ومراكزها، جرت على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

ورصد المصور محمد بن عثمان الطويل، السيول بعدسة كاميراته الطائرة، كما وثق استخراج المركبة العالقة بأحد الأودية.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
11:02 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:02 AM

بالصور.. "مدني القويعية" يخرج مركبة علقت بأحد الأودية بسبب الأمطار

هطلت على المحافظة ومراكزها

A A A
فلاح الجوفان - القويعية
3
4,632

تمكنت فرق الدفاع المدني بالقويعية من استخراج إحدى المركبات التي احتجزتها السيول في أحد أودية المحافظة بعد أن هطلت، مساء أمس، أمطارٌ غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة القويعية ومراكزها، جرت على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

ورصد المصور محمد بن عثمان الطويل، السيول بعدسة كاميراته الطائرة، كما وثق استخراج المركبة العالقة بأحد الأودية.

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