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بمراكز التسوق.. تفعيل مبادرة "أهل جدة" بمشاركة 100 متطوع تطويقاً لـ"كورونا"

جهود تتواصل لـ "الأمانة" في مختلف القطاعات للعمل على مواجهة الجائحة ومنع التفشي

فعّلت أمانة محافظة جدة، مبادرة أهل جدة التطوعية بمراكز التسوق بمشاركة 100 متطوع تحت عنوان "أبطال التطوع" التي تأتي ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها أمانة محافظة جدة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية ماجد السلمي؛ أن أمانة جدة تواصل جهودها في مختلف القطاعات في مواجهة هذه الجائحة والعمل على منع تفشي الفيروس بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية، التي يأتي من ضمنها تفعيل مبادرة "أهل جدة التطوعية" داخل مراكز التسوق؛ للإسهام بدورهم في الجهود للحد من انتشار الفيروس من خلال توعية المتسوقين بالإجراءات الاحترازية، والمساهمة في تنظيم التباعد الاجتماعي.

وأشار "السلمي"؛ إلى أن الفرق التطوعية توزعت في الطرق الرئيسة بالمحافظة، بما في ذلك الأحياء، حيث إن الأمانة تعمل على التأكّد من توافر المتطلبات الأساسية في العملية التطوعية، مثل: "قياس حرارة المتسوقين والمعقمات والقفازات والكمامات" مع التركيز على تطبيق "التباعد الاجتماعي" ضمن الإجراءات الاحترازية.

أمانة محافظة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمراكز التسوق.. تفعيل مبادرة "أهل جدة" بمشاركة 100 متطوع تطويقاً لـ"كورونا"
سبق

فعّلت أمانة محافظة جدة، مبادرة أهل جدة التطوعية بمراكز التسوق بمشاركة 100 متطوع تحت عنوان "أبطال التطوع" التي تأتي ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها أمانة محافظة جدة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية ماجد السلمي؛ أن أمانة جدة تواصل جهودها في مختلف القطاعات في مواجهة هذه الجائحة والعمل على منع تفشي الفيروس بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية، التي يأتي من ضمنها تفعيل مبادرة "أهل جدة التطوعية" داخل مراكز التسوق؛ للإسهام بدورهم في الجهود للحد من انتشار الفيروس من خلال توعية المتسوقين بالإجراءات الاحترازية، والمساهمة في تنظيم التباعد الاجتماعي.

وأشار "السلمي"؛ إلى أن الفرق التطوعية توزعت في الطرق الرئيسة بالمحافظة، بما في ذلك الأحياء، حيث إن الأمانة تعمل على التأكّد من توافر المتطلبات الأساسية في العملية التطوعية، مثل: "قياس حرارة المتسوقين والمعقمات والقفازات والكمامات" مع التركيز على تطبيق "التباعد الاجتماعي" ضمن الإجراءات الاحترازية.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:00 PM

بمراكز التسوق.. تفعيل مبادرة "أهل جدة" بمشاركة 100 متطوع تطويقاً لـ"كورونا"

جهود تتواصل لـ "الأمانة" في مختلف القطاعات للعمل على مواجهة الجائحة ومنع التفشي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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فعّلت أمانة محافظة جدة، مبادرة أهل جدة التطوعية بمراكز التسوق بمشاركة 100 متطوع تحت عنوان "أبطال التطوع" التي تأتي ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها أمانة محافظة جدة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية ماجد السلمي؛ أن أمانة جدة تواصل جهودها في مختلف القطاعات في مواجهة هذه الجائحة والعمل على منع تفشي الفيروس بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية، التي يأتي من ضمنها تفعيل مبادرة "أهل جدة التطوعية" داخل مراكز التسوق؛ للإسهام بدورهم في الجهود للحد من انتشار الفيروس من خلال توعية المتسوقين بالإجراءات الاحترازية، والمساهمة في تنظيم التباعد الاجتماعي.

وأشار "السلمي"؛ إلى أن الفرق التطوعية توزعت في الطرق الرئيسة بالمحافظة، بما في ذلك الأحياء، حيث إن الأمانة تعمل على التأكّد من توافر المتطلبات الأساسية في العملية التطوعية، مثل: "قياس حرارة المتسوقين والمعقمات والقفازات والكمامات" مع التركيز على تطبيق "التباعد الاجتماعي" ضمن الإجراءات الاحترازية.

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