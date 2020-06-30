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"استمعوا لدول المنطقة".. أمريكا تدعو مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران

"بومبيو" شدد على أنها ليست بلدًا ديمقراطيًا يتحلى بالمسؤولية

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء) إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران إلى أجل غير مسمى قبل انتهائه في أكتوبر.

وشدد "بومبيو" على أن إيران ليست بلدًا ديمقراطيًا يتحلى بالمسؤولية وينبغي محاسبتها، وفقًا لـ"رويترز".

وقال الوزير الأمريكي في اجتماع افتراضي للمجلس: "لا تأخذوا هذا من الولايات المتحدة، استمعوا إلى الدول في المنطقة".

وأضاف: "إن دول الشرق الأوسط الأكثر تعرضًا لهجمات إيرانية - تتحدث بصوت واحد وهو: مددوا حظر السلاح".

وكانت الولايات المتحدة وزعت في وقت سابق من الشهر الجاري مسودة قرار بهذا الصدد على أعضاء المجلس الخمسة عشر لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض "الفيتو" أشارتا إلى معارضتهما للإجراء.

واجتمع المجلس اليوم لبحث التقرير الأخير للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس الخاص بتنفيذ حظر الأسلحة وقيود أخرى مفروضة بموجب الاتفاق النووي.

وذكر تقرير "غوتيريس" أن صواريخ كروز استخدمت في هجمات عديدة على منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي إيرانية المنشأ.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"استمعوا لدول المنطقة".. أمريكا تدعو مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران
سبق

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء) إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران إلى أجل غير مسمى قبل انتهائه في أكتوبر.

وشدد "بومبيو" على أن إيران ليست بلدًا ديمقراطيًا يتحلى بالمسؤولية وينبغي محاسبتها، وفقًا لـ"رويترز".

وقال الوزير الأمريكي في اجتماع افتراضي للمجلس: "لا تأخذوا هذا من الولايات المتحدة، استمعوا إلى الدول في المنطقة".

وأضاف: "إن دول الشرق الأوسط الأكثر تعرضًا لهجمات إيرانية - تتحدث بصوت واحد وهو: مددوا حظر السلاح".

وكانت الولايات المتحدة وزعت في وقت سابق من الشهر الجاري مسودة قرار بهذا الصدد على أعضاء المجلس الخمسة عشر لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض "الفيتو" أشارتا إلى معارضتهما للإجراء.

واجتمع المجلس اليوم لبحث التقرير الأخير للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس الخاص بتنفيذ حظر الأسلحة وقيود أخرى مفروضة بموجب الاتفاق النووي.

وذكر تقرير "غوتيريس" أن صواريخ كروز استخدمت في هجمات عديدة على منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي إيرانية المنشأ.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
09:45 PM

"استمعوا لدول المنطقة".. أمريكا تدعو مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران

"بومبيو" شدد على أنها ليست بلدًا ديمقراطيًا يتحلى بالمسؤولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء) إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران إلى أجل غير مسمى قبل انتهائه في أكتوبر.

وشدد "بومبيو" على أن إيران ليست بلدًا ديمقراطيًا يتحلى بالمسؤولية وينبغي محاسبتها، وفقًا لـ"رويترز".

وقال الوزير الأمريكي في اجتماع افتراضي للمجلس: "لا تأخذوا هذا من الولايات المتحدة، استمعوا إلى الدول في المنطقة".

وأضاف: "إن دول الشرق الأوسط الأكثر تعرضًا لهجمات إيرانية - تتحدث بصوت واحد وهو: مددوا حظر السلاح".

وكانت الولايات المتحدة وزعت في وقت سابق من الشهر الجاري مسودة قرار بهذا الصدد على أعضاء المجلس الخمسة عشر لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض "الفيتو" أشارتا إلى معارضتهما للإجراء.

واجتمع المجلس اليوم لبحث التقرير الأخير للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس الخاص بتنفيذ حظر الأسلحة وقيود أخرى مفروضة بموجب الاتفاق النووي.

وذكر تقرير "غوتيريس" أن صواريخ كروز استخدمت في هجمات عديدة على منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي إيرانية المنشأ.

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