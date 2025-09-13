30 مترجمًا بالجامعة الإسلامية يثقفون المواطنين والمقيمين بالبروتوكول الصحي

للتوعية بآثار جائحة فيروس كورونا

شارك أكثر من 30 طالبًا مترجمًا دوليًّا، في حملة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التطوعية، للتوعية بآثار جائحة فيروس كورونا.

ونوّه عميد شؤون الطلاب د. سامي الحيسوني، بتوجيهات رئيس الجامعة الأمير د.ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، بشأن التوعية بآثار الجائحة مع القطاعات داخل الجامعة، والخارجية على مستوى المنطقة لخدمة المواطنين والمقيمين من خلال الأعمال التطوعية، والتي شارك فيها نخبة من طلبة الجامعة من السعوديين والطلاب الدوليين.

وقال "الحيسوني": إن الجامعة شاركت بترجمة المنشورات والتعليمات للغات متعددة، ونشر الوعي داخل الجامعة وخارجها، وتعاونت مع أمانة منطقة المدينة المنورة في التوعية بلغات متعددة، وفتحت باب التطوع لطلبة الجامعة في المجال الطبي، والتوعية بالإجراءات الاحترازية وتوصيل الاحتياجات للطلاب في المساكن الجامعية.

وأضاف "الحيسوني" أنه إلى جانب المترجمين، شارك أكثر من ٤٠ متطوعًا من نادي الجوالة، و٣٠ مشاركًا في تقديم السلال الغذائية، و٣٥ مشاركًا في الحملة الصحية التطوعية، و٢٦ متطوعًا في تقديم الخدمات الطلابية، وغيرها من الخدمات الأخرى.