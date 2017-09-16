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"علوان" يباشر عمله رئيسًا لبلدية فيفاء ويتفقَّد مشاريعها

باشر المهندس أحمد بن محمد علوان، عمله الجديد رئيسًا لبلدية محافظة فيفاء، بعد قرار أمين منطقة جازان بتعيينه، خلفًا للدكتور سالم بن علي منيف.

واجتمع رئيس البلدية الجديد مع موظفي البلدية، ورؤساء الأقسام، وناقش معهم شؤون العمل، وشدّد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتذليل جميع العقبات أمامهم، بما ينسجم مع توجيهات القيادة، وتطلعات رؤية 2030.

وزار المهندس "علوان"، محافظ فيفاء، وناقش معه المشاريع والأعمال البلدية، ومشاركة البلدية في اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وميدانيًّا: تفقد المهندس "علوان" المشاريع البلدية الجاري تنفيذها؛ لمتابعة سير العمل ومعرفة آخر الأعمال المنجزة، والاطلاع على العقبات والمعوقات، وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشاريع، وضمان استكمالها وفق الخطط الموضوعة، يرافقه في هذه الجولة مدير المشاريع المهندس حسين الفيفي.

وشملت الجولة: مشروعات "مبنى البلدية، والمركز الحضاري، وصالة الاحتفالات، والنافورة التفاعلية"، ومشكلة مدخل طريق 12 المزدوج.

والتقى رئيس البلدية بالمقاولين والمهندسين المشرفين على هذه المشاريع، ووجه إلى سرعة الإنجاز ومضاعفة الجهد، مع ضرورة التقيد والالتزام بالجودة والاشتراطات، مؤكدًا حرصه التام على متابعة هذه المشاريع لإنجازها، بإذن الله تعالى.

يذكر أن المهندس "علوان" من القيادات الوطنية الناجحة، وسبق له العمل رئيسًا لبلديتَيْ أبو عريش والموسم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"علوان" يباشر عمله رئيسًا لبلدية فيفاء ويتفقَّد مشاريعها
سبق

باشر المهندس أحمد بن محمد علوان، عمله الجديد رئيسًا لبلدية محافظة فيفاء، بعد قرار أمين منطقة جازان بتعيينه، خلفًا للدكتور سالم بن علي منيف.

واجتمع رئيس البلدية الجديد مع موظفي البلدية، ورؤساء الأقسام، وناقش معهم شؤون العمل، وشدّد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتذليل جميع العقبات أمامهم، بما ينسجم مع توجيهات القيادة، وتطلعات رؤية 2030.

وزار المهندس "علوان"، محافظ فيفاء، وناقش معه المشاريع والأعمال البلدية، ومشاركة البلدية في اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وميدانيًّا: تفقد المهندس "علوان" المشاريع البلدية الجاري تنفيذها؛ لمتابعة سير العمل ومعرفة آخر الأعمال المنجزة، والاطلاع على العقبات والمعوقات، وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشاريع، وضمان استكمالها وفق الخطط الموضوعة، يرافقه في هذه الجولة مدير المشاريع المهندس حسين الفيفي.

وشملت الجولة: مشروعات "مبنى البلدية، والمركز الحضاري، وصالة الاحتفالات، والنافورة التفاعلية"، ومشكلة مدخل طريق 12 المزدوج.

والتقى رئيس البلدية بالمقاولين والمهندسين المشرفين على هذه المشاريع، ووجه إلى سرعة الإنجاز ومضاعفة الجهد، مع ضرورة التقيد والالتزام بالجودة والاشتراطات، مؤكدًا حرصه التام على متابعة هذه المشاريع لإنجازها، بإذن الله تعالى.

يذكر أن المهندس "علوان" من القيادات الوطنية الناجحة، وسبق له العمل رئيسًا لبلديتَيْ أبو عريش والموسم.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
05:45 PM

"علوان" يباشر عمله رئيسًا لبلدية فيفاء ويتفقَّد مشاريعها

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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باشر المهندس أحمد بن محمد علوان، عمله الجديد رئيسًا لبلدية محافظة فيفاء، بعد قرار أمين منطقة جازان بتعيينه، خلفًا للدكتور سالم بن علي منيف.

واجتمع رئيس البلدية الجديد مع موظفي البلدية، ورؤساء الأقسام، وناقش معهم شؤون العمل، وشدّد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتذليل جميع العقبات أمامهم، بما ينسجم مع توجيهات القيادة، وتطلعات رؤية 2030.

وزار المهندس "علوان"، محافظ فيفاء، وناقش معه المشاريع والأعمال البلدية، ومشاركة البلدية في اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وميدانيًّا: تفقد المهندس "علوان" المشاريع البلدية الجاري تنفيذها؛ لمتابعة سير العمل ومعرفة آخر الأعمال المنجزة، والاطلاع على العقبات والمعوقات، وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشاريع، وضمان استكمالها وفق الخطط الموضوعة، يرافقه في هذه الجولة مدير المشاريع المهندس حسين الفيفي.

وشملت الجولة: مشروعات "مبنى البلدية، والمركز الحضاري، وصالة الاحتفالات، والنافورة التفاعلية"، ومشكلة مدخل طريق 12 المزدوج.

والتقى رئيس البلدية بالمقاولين والمهندسين المشرفين على هذه المشاريع، ووجه إلى سرعة الإنجاز ومضاعفة الجهد، مع ضرورة التقيد والالتزام بالجودة والاشتراطات، مؤكدًا حرصه التام على متابعة هذه المشاريع لإنجازها، بإذن الله تعالى.

يذكر أن المهندس "علوان" من القيادات الوطنية الناجحة، وسبق له العمل رئيسًا لبلديتَيْ أبو عريش والموسم.

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