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السعودية بحاجة إلى نصف مليون متبرع بالخلايا الجذعية.. هذا ما أكده "الفريح"

9000 شخص انضموا للبرنامج خلال "الجنادرية".. والقائمة تجاوزت الـ60 ألفاً

أكد رئيس برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية واستشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور فراس الفريح، أن المملكة بحاجة إلى ما لا يقل عن نصف مليون منضم لبرنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية؛ لرفع نسبة إيجاد متبرع مطابق لكل مريض في المملكة؛ بحسب دراسة تمت بالتعاون مع البرنامج الأمريكي لمتبرعي الخلايا الجذعية.

وثمّن الدكتور "الفريح" تفاعل كافة أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين مع الحملة التوعوية التي نظمها، أخيراً، برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ من خلال فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33"، والتي شهدت انضمام 9055 شخصاً خلال فعاليات المهرجان؛ مما يرفع إجمالي المنضمين للبرنامج إلى 63000 عضو، لديهم الاستعداد والرغبة للتبرع بالخلايا الجذعية.

وأشاد بجهود القائمين على برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية والتسهيلات التي حظي بها من المنظمين لمهرجان الجنادرية؛ منوهاً بدعم مؤسسة "وريف" الخيرية التابعة للمستشفى؛ موضحاً أن الانضمام والتسجيل في برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية يتمثل في أخذ مسحة من الفم لمعرفة نوع الأنسجة التي تُعرف علمياً بـ(HLA)؛ ليتم بعد ذلك مطابقتها مع المرضى الذي يحتاجون إلى زراعة خلايا جذعية كعلاج نهائي لإنقاذ حياتهم، وإذا وجد مريض مطابق؛ يتم الاتصال بالشخص المسجل في البرنامج لأخذ الموافقة النهائية وإكمال الإجراءات المتعلقة بالتبرع بالخلايا الجذعية.

ولفت الدكتور "الفريح" إلى استفادة العشرات من المرضى ممن زرعت لهم خلايا جذعية تم الحصول عليها من خلال متبرعين غير أقارب عبر سجل برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية بحاجة إلى نصف مليون متبرع بالخلايا الجذعية.. هذا ما أكده "الفريح"
سبق

أكد رئيس برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية واستشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور فراس الفريح، أن المملكة بحاجة إلى ما لا يقل عن نصف مليون منضم لبرنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية؛ لرفع نسبة إيجاد متبرع مطابق لكل مريض في المملكة؛ بحسب دراسة تمت بالتعاون مع البرنامج الأمريكي لمتبرعي الخلايا الجذعية.

وثمّن الدكتور "الفريح" تفاعل كافة أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين مع الحملة التوعوية التي نظمها، أخيراً، برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ من خلال فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33"، والتي شهدت انضمام 9055 شخصاً خلال فعاليات المهرجان؛ مما يرفع إجمالي المنضمين للبرنامج إلى 63000 عضو، لديهم الاستعداد والرغبة للتبرع بالخلايا الجذعية.

وأشاد بجهود القائمين على برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية والتسهيلات التي حظي بها من المنظمين لمهرجان الجنادرية؛ منوهاً بدعم مؤسسة "وريف" الخيرية التابعة للمستشفى؛ موضحاً أن الانضمام والتسجيل في برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية يتمثل في أخذ مسحة من الفم لمعرفة نوع الأنسجة التي تُعرف علمياً بـ(HLA)؛ ليتم بعد ذلك مطابقتها مع المرضى الذي يحتاجون إلى زراعة خلايا جذعية كعلاج نهائي لإنقاذ حياتهم، وإذا وجد مريض مطابق؛ يتم الاتصال بالشخص المسجل في البرنامج لأخذ الموافقة النهائية وإكمال الإجراءات المتعلقة بالتبرع بالخلايا الجذعية.

ولفت الدكتور "الفريح" إلى استفادة العشرات من المرضى ممن زرعت لهم خلايا جذعية تم الحصول عليها من خلال متبرعين غير أقارب عبر سجل برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
12:43 PM

السعودية بحاجة إلى نصف مليون متبرع بالخلايا الجذعية.. هذا ما أكده "الفريح"

9000 شخص انضموا للبرنامج خلال "الجنادرية".. والقائمة تجاوزت الـ60 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية واستشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور فراس الفريح، أن المملكة بحاجة إلى ما لا يقل عن نصف مليون منضم لبرنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية؛ لرفع نسبة إيجاد متبرع مطابق لكل مريض في المملكة؛ بحسب دراسة تمت بالتعاون مع البرنامج الأمريكي لمتبرعي الخلايا الجذعية.

وثمّن الدكتور "الفريح" تفاعل كافة أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين مع الحملة التوعوية التي نظمها، أخيراً، برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ من خلال فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33"، والتي شهدت انضمام 9055 شخصاً خلال فعاليات المهرجان؛ مما يرفع إجمالي المنضمين للبرنامج إلى 63000 عضو، لديهم الاستعداد والرغبة للتبرع بالخلايا الجذعية.

وأشاد بجهود القائمين على برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية والتسهيلات التي حظي بها من المنظمين لمهرجان الجنادرية؛ منوهاً بدعم مؤسسة "وريف" الخيرية التابعة للمستشفى؛ موضحاً أن الانضمام والتسجيل في برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية يتمثل في أخذ مسحة من الفم لمعرفة نوع الأنسجة التي تُعرف علمياً بـ(HLA)؛ ليتم بعد ذلك مطابقتها مع المرضى الذي يحتاجون إلى زراعة خلايا جذعية كعلاج نهائي لإنقاذ حياتهم، وإذا وجد مريض مطابق؛ يتم الاتصال بالشخص المسجل في البرنامج لأخذ الموافقة النهائية وإكمال الإجراءات المتعلقة بالتبرع بالخلايا الجذعية.

ولفت الدكتور "الفريح" إلى استفادة العشرات من المرضى ممن زرعت لهم خلايا جذعية تم الحصول عليها من خلال متبرعين غير أقارب عبر سجل برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

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