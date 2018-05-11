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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

16 مدينة سعودية تسجل كل منها حالة إصابة واحدة

وفق إحصاءات وزارة الصحة اليوم

سجلت 16 مدينة سعودية 16 إصابة في مجملها، حيث سجلت كل واحدة منها حالة واحدة، وذلك وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.

وسجلت: أبها، ومحايل عسير، ورأس تنورة، والمذنب، والصحن، والخرمة، وقلوة، وصبيا، والقنفذة، وحفر الباطن، ونجران، ودومة الجندل، ومنفذ الحديثة، وجديدة عرعر، والمزاحمية، والزلفي حالة واحدة لكل منها، فيما سجلت بقية مناطق ومدن المملكة عدداً متفاوتاً من الحالات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين الموافق 11/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 41014 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 149 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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16 مدينة سعودية تسجل كل منها حالة إصابة واحدة
سبق

سجلت 16 مدينة سعودية 16 إصابة في مجملها، حيث سجلت كل واحدة منها حالة واحدة، وذلك وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.

وسجلت: أبها، ومحايل عسير، ورأس تنورة، والمذنب، والصحن، والخرمة، وقلوة، وصبيا، والقنفذة، وحفر الباطن، ونجران، ودومة الجندل، ومنفذ الحديثة، وجديدة عرعر، والمزاحمية، والزلفي حالة واحدة لكل منها، فيما سجلت بقية مناطق ومدن المملكة عدداً متفاوتاً من الحالات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين الموافق 11/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 41014 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 149 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
04:07 PM

16 مدينة سعودية تسجل كل منها حالة إصابة واحدة

وفق إحصاءات وزارة الصحة اليوم

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
2,008

سجلت 16 مدينة سعودية 16 إصابة في مجملها، حيث سجلت كل واحدة منها حالة واحدة، وذلك وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.

وسجلت: أبها، ومحايل عسير، ورأس تنورة، والمذنب، والصحن، والخرمة، وقلوة، وصبيا، والقنفذة، وحفر الباطن، ونجران، ودومة الجندل، ومنفذ الحديثة، وجديدة عرعر، والمزاحمية، والزلفي حالة واحدة لكل منها، فيما سجلت بقية مناطق ومدن المملكة عدداً متفاوتاً من الحالات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين الموافق 11/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 41014 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 149 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

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