النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث "الصحة": الهواء ليس ناقلاً لـ #كورونا ولكن تطاير الرذاذ ينقل العدوى

قال خلال الإيجاز الدوري: فصائل الدم لا علاقة لها بالإصابة بالفيروس من عدمه

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن الهواء ليس ناقلاً لـ #كورونا، ولكن تطاير الرذاذ بين الأشخاص في مسافة قريبة ينقل العدوى، مبيناً أن فترة حضانة فيروس #كورونا بين 10 إلى 14 يوماً.

وأضاف خلال المؤتمر الدوري حول مستجدات كورونا: هناك 7 أنواع لفيروسات #كورونا التاجية التي قد تصيب الإنسان، تسبب أمراضاً تنفسية تتراوح حدتها بين نزلات البرد الشائعة والالتهابات التنفسية الحادة.

وتابع: الدراسات أشارت إلى ارتباط فيروس #كورونا بالحيوانات وأبرزها #الخفاش".

وقال "العبد العالي": فصائل الدم لا علاقة لها بالإصابة بفيروس كورونا من عدمه، ويعتمد التعافي على عدة عوامل؛ منها: (حالة الأعراض وزوالها، ومدة المرض، وقرار الطبيب المعالج).

وتابع: فيروس #كورونا مستقر من الناحية الجينية، ويوجد منه سلالات لم يثبت أنها تختلف عن بعضها كثيرًا.

ونجدد التذكير بأن الجائحة مستمرة، ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه، ويمكن الوقاية من الفيروس باتباع الإجراءات الوقائية.

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الصحة": الهواء ليس ناقلاً لـ #كورونا ولكن تطاير الرذاذ ينقل العدوى
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن الهواء ليس ناقلاً لـ #كورونا، ولكن تطاير الرذاذ بين الأشخاص في مسافة قريبة ينقل العدوى، مبيناً أن فترة حضانة فيروس #كورونا بين 10 إلى 14 يوماً.

وأضاف خلال المؤتمر الدوري حول مستجدات كورونا: هناك 7 أنواع لفيروسات #كورونا التاجية التي قد تصيب الإنسان، تسبب أمراضاً تنفسية تتراوح حدتها بين نزلات البرد الشائعة والالتهابات التنفسية الحادة.

وتابع: الدراسات أشارت إلى ارتباط فيروس #كورونا بالحيوانات وأبرزها #الخفاش".

وقال "العبد العالي": فصائل الدم لا علاقة لها بالإصابة بفيروس كورونا من عدمه، ويعتمد التعافي على عدة عوامل؛ منها: (حالة الأعراض وزوالها، ومدة المرض، وقرار الطبيب المعالج).

وتابع: فيروس #كورونا مستقر من الناحية الجينية، ويوجد منه سلالات لم يثبت أنها تختلف عن بعضها كثيرًا.

ونجدد التذكير بأن الجائحة مستمرة، ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه، ويمكن الوقاية من الفيروس باتباع الإجراءات الوقائية.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
04:00 PM

متحدث "الصحة": الهواء ليس ناقلاً لـ #كورونا ولكن تطاير الرذاذ ينقل العدوى

قال خلال الإيجاز الدوري: فصائل الدم لا علاقة لها بالإصابة بالفيروس من عدمه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
14,422

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن الهواء ليس ناقلاً لـ #كورونا، ولكن تطاير الرذاذ بين الأشخاص في مسافة قريبة ينقل العدوى، مبيناً أن فترة حضانة فيروس #كورونا بين 10 إلى 14 يوماً.

وأضاف خلال المؤتمر الدوري حول مستجدات كورونا: هناك 7 أنواع لفيروسات #كورونا التاجية التي قد تصيب الإنسان، تسبب أمراضاً تنفسية تتراوح حدتها بين نزلات البرد الشائعة والالتهابات التنفسية الحادة.

وتابع: الدراسات أشارت إلى ارتباط فيروس #كورونا بالحيوانات وأبرزها #الخفاش".

وقال "العبد العالي": فصائل الدم لا علاقة لها بالإصابة بفيروس كورونا من عدمه، ويعتمد التعافي على عدة عوامل؛ منها: (حالة الأعراض وزوالها، ومدة المرض، وقرار الطبيب المعالج).

وتابع: فيروس #كورونا مستقر من الناحية الجينية، ويوجد منه سلالات لم يثبت أنها تختلف عن بعضها كثيرًا.

ونجدد التذكير بأن الجائحة مستمرة، ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه، ويمكن الوقاية من الفيروس باتباع الإجراءات الوقائية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,391
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,691

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة